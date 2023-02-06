ایوب محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در شهرها و روستاهای شهرستان کوهرنگ معابر اصلی بازگشایی شده ولی کوچه‌ها همچنان مسدود هستند و عبور و مرور مردم با مشکلات جدی و سختی مواجه است.

وی افزود: تا چند روز گذشته که من در محل گردنه‌های چری و شاه‌منصوری حضور داشتم تنها ماشین‌آلات امدادی توان عبور از این گردنه چری را داشتند که آن هم به سختی انجام می‌شد و گردنه شاه‌منصوری هم به‌صورت کامل بسته است.

امام‌جمعه شهرستان کوهرنگ با اشاره به اینکه ۴۴ هزار نفر آمار جمعیت ساکن در شهرستان کوهرنگ و ۶۴ هزار نفر نیز جمعیت عشایری است که به این شهرستان اضافه می‌شوند، ادامه داد: ارتباط شهرها و روستاهایی که به‌واسطه گردنه‌های چری و شاه‌منصوری تردد می‌کردند با مرکز استان قطع نیست اما افرادی که تصمیم دارند از صمصامی یا بازفت به‌سمت مرکز شهرستان بیایند باید از مسیر فارسان، جونقان، دشتک و کاج بگذرند که مسیر را بسیار طولانی‌تر می‌کند، به عبارت دیگر مسیر یک ساعته سه یا چهار ساعت به طول می‌انجامد.

محمدی عنوان کرد: حجم برف در شهرستان کوهرنگ زیاد است، با توجه به اینکه پیش از این نیز در شهرستان برف باریده بود و بارش‌های جدید مزید بر علت شد، تجهیزات لازم و کافی در شهرستان وجود نداشت، اما هم‌اینک باوجود ورود ماشین‌آلات از چندین استان وضعیت و شرایط بهتر است.

وی خاطرنشان کرد: رصد میدانی نشان داد تجهیزات سنگین برف‌روبی در شهرستان کوهرنگ فرسوده و قدیمی هستند، برای مثال یک لودر را تعمیر می‌کنند یک ساعت کار می‌کند دوباره جای دیگر آن خراب می‌شود، یا دو بولوزری که در چلگرد در حال کار بودند هر دو خراب شدند که در حال تعمیر آن بودند.

امام‌جمعه شهرستان کوهرنگ اضافه کرد: بحران بارش سنگین برف چه خوب چه بد سپری شد اما باید تجهیزات جدید و مناسب برای شهرستان تأمین شود، هلال‌احمر نیازمند ماشین‌آلات است، شهرداری‌ها در شهرستان نیز باید تجهیز شوند، درمجموع اینکه باید توجه ویژه‌ای درخصوص تجهیزات این شهرستان شود.

محمدی بیان کرد: مردم صبور شهرستان کوهرنگ انتظار دارند مسؤولان جوابگوی آنان باشند، جناح‌بازی و حزب‌گرایی در مواقع بحرانی بسیار آسیب‌زننده است و باید از ظرفیت همه آن‌هایی که تجربه دارند برای بهبود امور استفاده شود.

وی تاکید کرد: خواسته مردم همچنان تأمین تجهیزات به‌روز، قوی و مکفی برای شهرستان کوهرنگ است.

امام‌جمعه شهرستان کوهرنگ در بخش دیگری از سخنان خود از مسؤولان خواست انتقادپذیر باشند و هر دلسوزیی را به‌پای جبهه‌گیری یا جناح‌های سیاسی نگذارند.

محمدی افزود: اگر کسی از سر دلسوزی و به‌نفع مردم حرفی می‌زند یا انتقادی می‌کند باید قبول کرد نه اینکه آن را به‌پای برخی مسائل سیاسی گذاشت.