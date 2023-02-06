بازگشت ۲۳۷۰ واحد تولیدی راکد به چرخه تولید /کاهش واحدهای راکد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رسولیان امروز در نشست خبری اظهار کرد: برنامه افزایش ظرفیت تولید را در دو بخش واحدهای کامل تعطیل و واحدهای زیر ظرفیت دنبال میکنیم که ۵۷ درصد صاحبان واحدهای راکد راغب به احیا هستند و ۶۲ درصد واحدها نیز امکان احیا دارند.
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران افزود: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد واحدهای راکد ۱۴ درصد کاهش یافته است یعنی از ۸ هزار و ۵۶ واحد به ۶ هزار و ۹۱۵ واحد راکد رسیدهایم.
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز یک هزار و ۱۹۱ واحد صنعتی_تولیدی راکد احیا شده که ۲۷۰ خارج از شهرکهای صنعتی بوده و ۹۲۴ واحد نیز داخل شهرکها و نواحی صنعتی بوده است.
رسولیان ادامه داد: همچنین یک هزار و ۷۴ واحدی که زیر ۵۰ درصد کار میکردند که هم اکنون به بالای ۵۰ درصد تولید رسیدند.
معاون وزیر صمت افزود: در مجموع ۲ هزار و ۳۷۰ واحد تولیدی راکد مجدد به چرخه تولید بازگشتند.
وی تصریح کرد: از ۲ هزار و ۱۶۶ واحد جدید بهره برداری شد که ۳۳ هزار شغل ایجاد کرده است.
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی افزود: در ۹ ماهه امسال ۴۰ هزار هکتار جدید به شهرکهای صنعتی اضافه کردیم تا نیازهای فعالان اقتصادی را برآورده کنیم.
وی ادامه داد: برای هر استان راه اندازی ۵ شهرک انرژی خورشیدی را برنامه ریزی کردهایم.
رسولیان گفت: از ابتدای سال گذشته بیش از ۱۷۰۰ واحد کارگاه کوچک و امسال از ۷۳۰ کارگاه جدید بهره برداری کردیم.
معاون وزیر صمت افزود: همچنین ۶۳ شهرک خصوصی در کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه امسال ۸۸ جلسه حل اختلاف داشتیم، ادامه داد: تاکنون ۸۰۰ هکتار فسخ داوری شده که تاکنون ۴۶۶ هکتار را پس گرفتهایم.
رسولیان در مورد شهرکهای صنعتی مشترک، گفت: توافقات اولیه با ترکیه، عراق، آذربایجان و ارمنستان داشتهایم که پیش نویس اولیه هم تهیه شده است اما برای ایجاد شهرک مشترک نیاز به مصوبه مجلس داریم و باید این موضوع قانونی شود.
معاون وزیر صمت اضافه کرد: البته با ترکیه تا جاهایی جلو رفتهایم و هزینههای مربوط به انرژی و … شهرک را بررسی کردیم که البته هنوز به جمع بندی نرسیدهایم. سایر کشورها هم هنوز خوب پای کار نیامدهاند.
وی ادامه داد: همچنین قصد داشتیم در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کنیم یا خارجیها در این حوزه در ایران سرمایه گذاری کنند. البته در این ارتباط در تبریز یک شهرک صنعتی خصوصی داریم که توسط خارجیها سرمایه گذاری شده است.
رسولیان در مورد قطعی برق واحدهای صنعتی گفت: ۱۰۰۰ مگاوات از طریق نیروگاههای خودتامین کمک کردیم و البته مدیریت خوبی هم شد اما در زمستان به دلیل سرما و قطعی گاز، هم در حوزه قطعی برق و هم در حوزه قطعی گاز مشکل داشتیم و در برخی از زمانها واحدها مجبور به تعطیلی شدند. بر همین اساس برای تابستان سال آینده از هم اکنون شروع به برنامه ریزی و برگزاری جلسات کردهایم.
به گفته وی سهم صنایع از کل مصرف برق کشور ۳۵ درصد، گاز ۱۰ درصد و آب دو درصد است. همچنین در سال جاری ۱۰۰۰ مگاوات برق شهرکها از طریق نیروگاههای خود تأمین تهیه شد.
این مقام مسئول همچنین سهم شهرکهای صنعتی در آلایندگی هوا را به شدت پایین توصیف کرد و علت آن را جریمههای بالای برای آلودگیهای احتمالی از سوی این واحدها عنوان کرد.
رسولیان درباره مشکل کمبود نیرو در شهرکهای صنعتی به دلیل حقوق پایین نیز تصریح کرد: در واحدهای کوچک بعضاً تا ۳۰ درصد هزینه مربوط به حقوق است. بنابراین حقوق باید طوری تعیین شود که معیشت کارگران را تأمین کند، اما باید ملاحظات بنگاهها را نیز در نظر گرفت. البته به دلیل مشکل تأمین نیرو، در برخی از واحدها همین حالا هم بیش از حقوق تعیین شده پرداخت میکنند چرا که به کارگران نیاز دارند.
رسولیان در ادامه با بیان اینکه مقرر شده ۳۸ لکه صنعتی در تهران ساماندهی شود، گفت: در کل کشور ۱۲۰ لکه صنعتی وجود دارد که برای ساماندهی آنها بخشهای مختلف از جمله استانداری و محیط زیست باید همکاری کنند.
وی همچنین سهم صنایع کوچک و متوسط را از کل تسهیلات بانکی شش تا هفت درصد عنوان کرد و گفت: این در حالی است که این صنایع ۴۳ درصد اشتغال صنعتی کشور را تأمین میکند. تأمین مالی زنجیرهای هم فعلاً در بنگاههای بزرگ مثل خودرو و فولاد شروع شده و به تدریج به صنایع کوچک میرسد. یکی از مطالبات ما هم تأمین مالی از منابع غیر بانکی است.
رسولیان تعداد واحدهای صنعتی تحت تملک بانکها را ۱۸۰۰ واحد عنوان کرد که نزدیک به ۴۰۰ واحد از آنها در شهرکهای صنعتی تعطیل و بقیه فعال هستند.
وی همچنین از صادرات ۲۴ میلیون دلاری کنسرسیومهای صادراتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی در سال جاری خبر داد که عمده صادرات آنها محصولات غذایی، خشکبار، شیرینی، کفش و غیره به کشورهای همسایه و همچنین روسیه بوده است.
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