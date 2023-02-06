به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نادربیگی اظهار کرد: در پی اعلام ربایش یک تبعه خارجی یکی از کشورهای همسایه به دلیل اختلاف حساب، بررسی موضوع به کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای اولیه حاکی از این بود که اشخاصی که به دلیل اختلاف حساب اقدام به ربودن فردی ۴۴ ساله از اتباع خارجی یکی از کشورهای همسایه کرده و با ارسال فیلمهای تهدید آمیز در قبال آزادی او مبلغ ۴ میلیارد تومان درخواست کرده بودند.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز اضافه کرد: بلافاصله با انجام اقدامات پلیسی و اطلاعاتی هویت متهمان پرونده شناسایی و با بهره گیری از ترفندهای پلیسی و ابلاغ عواقب جرم گروگانگیری به متهمان، در نهایت نامبردگان با اطلاع از ورود پلیس به موضوع، در کمتر از ۲۴ ساعت گروگان را آزاد که وی به نزد خانواده اش بازگشت.
سرهنگ نادربیگی با اشاره به اینکه با تلاشهای شبانه روزی ۳ متهم در این خصوص دستگیر شدند، گفت: تحقیقات در رابطه با این پرونده همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به سرعت عمل و واکنش سریع پلیس آگاهی در مواجهه با پروندههای مهم اظهار داشت: پلیس امروز به میزانی از توانمندی رسیده که سختترین پروندهها را نیز به نتیجه میرساند.
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