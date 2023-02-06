آمادگی پلیس راهور برای سفرهای نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور در رزمایش پلیس بزرگراه با اشاره به خدمت‌رسانی به مردم گفت: سال آینده سالی خواهد بود که عدد خدمتگزاری ما به مردم باید بیشتر شود.

وی ادامه داد: بالاترین سرمایه برای پلیس حضور میدانی مؤثر و هوشمند است مردم رعایت قانون را دوست دارند و بیش از ۹۰ درصد مخاطبان پلیس حفظ قانون را واجب می‌دانند و کمتر از ۱۰ درصد کسانی هستند که با حرکات مخاطره‌آمیز و غیرقانونی سایر افراد را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند.

رادان با بیان اینکه باید با همکاری دولت، مجلس و سایر نهادها اقدامات خود را انجام داد گفت: باید حتماً اقداماتی صورت گیرد که ۱۰ درصد مخاطرات رانندگی هم برطرف شود.

فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی برای حفظ قانون و جلب رضایت خدا و مردم تلاش می‌کند.

وی با اشاره به برنامه نوروز گفت: به واسطه رمضان سفرهای نوروزی ممکن است زودتر برگزار شود و برای حفظ امنیت و جان مردم باید برنامه‌ها را زودتر آغاز کرد.