احسان ایزدپناه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برگزاری آئین اعتکاف فرصتی برای تقویت روحیه معنوی افراد است که هر ساله در این این در مساجد استان برپا میشود، لذا تصمیم گرفتیم سهمی در برگزاری این آئین داشته باشیم و آموزشهای لازم امدادی را به معتکفین بدهیم.
وی بیان کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته با تلاش همکارانمان در هلال احمر، مقرر شد ۲۰ نفر از مدرسان هلال احمر با حضور در مساجد منتخب که آئین اعتکاف را برگزار میکنند، آموزشهای امدادی و کمکهای اولیه را به معتکفین بدهند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر تصریح کرد: آموزشهای همگانی هلال احمر شامل پایه داوطلبی، مخاطرات و کمکهای اولیه است که در ایام اعتکاف توسط مربیان هلال احمر به معتکفین آموزش داده میشود.
ایزدپناه اضافه کرد: آموزشهای امدادی در شرایط سخت، کمکهای اولیه، CPR، احیا ریوی، قلبی، سوختگی و شکستگی از جمله آموزشهایی است که توسط مربیان هلال احمر ارائه میشود.
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