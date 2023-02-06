هوای مشهد برای گروههای حساس ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد کیفیت هوای مشهد امروز هفدهم بهمن ماه با ثبت شاخص ۱۰۸ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.

همچنین شاخص کنونی کیفیت هوا در مشهد با ثبت عدد ۱۰۰ نیز نشان از کیفیت هوای قابل قبول در شهر مشهد مقدس را دارد.

هم‌اکنون هوا در ایستگاه سرافرازان، تقی آباد و ماشین ابزار در وضعیت قابل قبول قرار دارد، اما کیفیت هوا برای بقیه ایستگاههای سطح شهر مشهد ناسالم برای گروههای حساس گزارش شده است.

در این شرایط، احتمال افزایش بروز علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری‌های قلبی یا ریوی و سالمندان وجود دارد که توصیه می‌شود افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.