لایحه یادداشت تعهدات ایران برای عضویت در سازمان شانگهای تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابولفضل عمویی در تشریح جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این جلسه لایحه دو فوریتی یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای که از جانب دولت برای تصویب به مجلس ارسال شده است، در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون با آن موافقت کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این لایحه مکمل لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای است که ماه گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. لایحه یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای، مسیر و روند عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای را روشن می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین این یادداشت تعهد به امضای وزرای خارجه کشورهای هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و همچنین دبیرکل سازمان همکاری شانگهای رسیده است. بعد از طی مسیری که طبق این لایحه روشن شده، یادداشت رسمی مرتبط با پایان مراحل انجام شده را به اطلاع سازمان همکاری شانگهای می‌رسانیم و از آن زمان عضویت جمهوری اسلامی در این سازمان قطعی می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای شامل ۴۹ سند مصوب این سازمان است و پیوستن به آن اسناد، مقدمه عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای به شمار می‌آید.

عمویی تاکید کرد: عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای به عنوان یکی از مؤثرترین سازمان‌های منطقه‌ای و در حوزه آسیا، منافع متعددی برای کشورمان از جمله تقویت همکای‌ها در مقابله با تروریسم و افراط گرایی و توسعه همکاری‌های اقتصادی دارد که رسیدن به این منافع نیازمند طی مراحلی است که دولت و مجلس در حال انجام آن هستند.