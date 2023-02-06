۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار به شاهرود اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح و کلنگ زنی همزمان طرحهای دهه مبارک فجر شهرستان شاهرود به میزبانی سالن همایشهای پورسینا، ضمن بیان اینکه در این ایام یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه در شاهرود افتتاح و کلنگ زنی میشود، تاکید کرد: ۸۰۰ میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی و ۷۰۰ میلیارد تومان دیگر برای پروژههای اقتصادی اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه در دهه فجر امسال طرحها و پروژههای مختلف به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان در بخش مرکزی و ۵۳۰ میلیارد تومان در بخش بسطام به بهره برداری میرسد، تاکید کرد: سهم بی ارجمند و شهر شاهرود از طرحهای دهه فجر به ترتیب ۸۰ و ۷۰۰ میلیارد تومان است.
کلنگ زنی طرحهای عمرانی و اقتصادی
فرماندار شاهرود با بیان اینکه در سفر حجت الاسلام رئیسی به استان سمنان بالغ بر ۸۳۰ میلیارد تومان اعتبار به شهرستان شاهرود اختصاص یافت، گفت: ۴۵۰ میلیارد تومان از این میزان اعتبارات تاکنون تخصیص یافته است.
جلالی همچنین با بیان اینکه اعتبارات مناسبی از محل اعتبارات سفر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و تعدادی از معاونان وزرا به مجموع اعتبارات شهرستان شاهرود تزریق شده است، افزود: بخشی از اعتبارات قابل افتتاح و کلنگزنی طی دهه مبارک فجر سال جاری در شاهرود از منابع شش شهرداری این شهرستان و بخشی دیگر از منابع محرومیت زدایی و کمیته برنامهریزی تأمین شده است.
وی با بیان اینکه این اعتبارات به تکمیل تعدادی طرح عمرانی در شاهرود کمک شایانی کرد و حتی به ما امکان داد که بتوانیم آغاز عملیات اجرایی را نیز شاهد باشیم، گفت: ۲۴ پروژه با اعتبار بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان طی ایام الله دهه فجر در شاهرود کلنگ زنی خواهد شد.
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