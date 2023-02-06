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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۳۸

از محل سفر استانی رئیس جمهور؛

۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار به شاهرود اختصاص یافت

۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار به شاهرود اختصاص یافت

شاهرود – فرماندار شاهرود گفت: ۴۵۰ میلیارد تومان از مجموع ۸۳۰ میلیارد تومان اعتبارات مصوب سفر سال گذشته رئیس جمهور برای این شهرستان اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح و کلنگ زنی همزمان طرح‌های دهه مبارک فجر شهرستان شاهرود به میزبانی سالن همایش‌های پورسینا، ضمن بیان اینکه در این ایام یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه در شاهرود افتتاح و کلنگ زنی می‌شود، تاکید کرد: ۸۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی و ۷۰۰ میلیارد تومان دیگر برای پروژه‌های اقتصادی اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه در دهه فجر امسال طرح‌ها و پروژه‌های مختلف به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان در بخش مرکزی و ۵۳۰ میلیارد تومان در بخش بسطام به بهره برداری می‌رسد، تاکید کرد: سهم بی ارجمند و شهر شاهرود از طرح‌های دهه فجر به ترتیب ۸۰ و ۷۰۰ میلیارد تومان است.

کلنگ زنی طرح‌های عمرانی و اقتصادی

فرماندار شاهرود با بیان اینکه در سفر حجت الاسلام رئیسی به استان سمنان بالغ بر ۸۳۰ میلیارد تومان اعتبار به شهرستان شاهرود اختصاص یافت، گفت: ۴۵۰ میلیارد تومان از این میزان اعتبارات تاکنون تخصیص یافته است.

جلالی همچنین با بیان اینکه اعتبارات مناسبی از محل اعتبارات سفر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و تعدادی از معاونان وزرا به مجموع اعتبارات شهرستان شاهرود تزریق شده است، افزود: بخشی از اعتبارات قابل افتتاح و کلنگ‌زنی طی دهه مبارک فجر سال جاری در شاهرود از منابع شش شهرداری این شهرستان و بخشی دیگر از منابع محرومیت زدایی و کمیته برنامه‌ریزی تأمین شده است.

وی با بیان اینکه این اعتبارات به تکمیل تعدادی طرح عمرانی در شاهرود کمک شایانی کرد و حتی به ما امکان داد که بتوانیم آغاز عملیات اجرایی را نیز شاهد باشیم، گفت: ۲۴ پروژه با اعتبار بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان طی ایام الله دهه فجر در شاهرود کلنگ زنی خواهد شد.

کد مطلب 5701798

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    نظرات

    • امیر IR ۰۱:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۷
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      باسلام ماهم خوشحالیم ازاینکه بوجه ایی بشهرمانرسیدفرماندارمحترممن تجربه۱۲سالفعالیتدرکاهش آسیب راداراهستم مرکز(راه سبز)گرمخانه معتادان تخلفدارندچرارسیدگی نمیکنیدباسندتخلفات آنهاراثابتمیکنم اگرسفارش شده هستنداون امریست جدابهزیستی خیانت کرده به طیفه مظلوم شمارسیدگی کنیدهیچ دشمنیدرکارنیست باشخصی ولی ادمم

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