به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن آصفری صبح دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه و خبرنگاران در فرمانداری شاهرود، از افتتاح و کلنگ‌زنی ۲۱۱ پروژه همزمان با هفته دولت در این شهرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح‌ها سه هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است، افزود: ۹۰۰ میلیارد تومان از مجموع اعتبارات به پروژه‌های قابل کلنگ‌زنی اختصاص دارد و مابقی برای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی قابل افتتاح هزینه خواهد شد.

فرماندار شاهرود با اشاره به اینکه در هفته دولت امسال ۱۸۹ پروژه عمرانی و اقتصادی در این شهرستان به بهره‌برداری می‌رسد، ابراز کرد: ۲۲ پروژه نیز در این ایام کلنگ‌زنی خواهد شد.

آصفری با بیان اینکه از مجموع پروژه‌های قابل افتتاح، ۱۵۹ پروژه عمرانی و ۳۰ پروژه اقتصادی است، گفت: ۷۴۰ میلیارد تومان از اعتبارات به پروژه‌های عمرانی و دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز به پروژه‌های اقتصادی اختصاص دارد.

وی با اشاره به سهم دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از پروژه‌های هفته دولت، اظهار کرد: شهرداری شاهرود با ۴۳ پروژه عمرانی بیشترین سهم را در طرح‌های هفته دولت دارد. همچنین ۲۷ پروژه دهیاری‌ها، ۱۴ پروژه بنیاد مسکن و ۱۴ پروژه برق‌رسانی از مهم‌ترین طرح‌های عمرانی قابل افتتاح در این ایام هستند.

فرماندار شاهرود همچنین با بیان اینکه ۱۴ پروژه از مجموع ۳۰ طرح اقتصادی قابل افتتاح در هفته دولت در حوزه تأمین و توزیع برق و نیروگاه‌های خورشیدی قرار دارد، گفت: پنج پروژه صنعتی و معدنی نیز در هفته دولت در شهرستان شاهرود به بهره‌برداری می‌رسد.

آصفری از افتتاح سه پروژه عمرانی در پارک علم و فناوری، چهار پروژه آب و فاضلاب، چهار پروژه عمرانی کمیته امداد و سه پروژه شهرداری بیارجمند خبر داد و افزود: پنج پروژه اقتصادی نیز توسط جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود افتتاح خواهد شد.