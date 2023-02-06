غرب گرایان دیگر در ایران روی کار نخواهند آمد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدرضا تقوی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی اظهار داشت: از مقام معظم رهبری بابت عفو حکیمانه و پدرانه برخی از متهمان تقدیر و تشکر می‌کنیم که اقدام ایشان شادی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را برای ما دوچندان کرد.

وی متذکر شد: اخیراً مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی سخنان و نکات جامعی را مورد تاکید قرار دادند که به هیأت رئیسه مجلس تذکر می‌دهم آن بخش‌هایی که مربوط به مجلس است مانند ضرورت بازنگری در بودجه، مورد توجه قرار دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت‌های غربی در اغتشاشات اخیر به طور علنی وارد شدند که به آنان هشدار می‌دهیم تلاش‌های مذبوحانه خود را کنار بگذارند و بدانند دیگر در کشور ما غربگرایان روی کار نخواهند آمد.

تقوی تصریح کرد: گویا قرار است مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران بیاید که حرف بنده به وی آن است که باید در نقش مدیرکل آژانس رفتار کند و نباید در نقش یکی از وزرای نتانیاهوی جلاد باشد.