به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعر «خانهای برای کودکان پر دردسر» نوشته دنیل پانتانو بهتازگی با ترجمه سحر توکلی توسط نشر داستان منتشر و راهی بازار نشر شده است.
دنیل پانتانو، شاعر، مترجم و منتقد سوئیسی و دارای دکترای فلسفه است و بسیاری از آثار تألیف و ترجمهاش در مجلات معتبر ادبی جهان اعم از آسیا و اروپا و آمریکا به چاپ رسیدهاند. همچنین آثار او به زبانهایی از جمله فارسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، کُردی، روسی، و اسپانیایی ترجمه شده.
درونمایه بیشتر شعرهای او فضای مدرن و پیچیده انسان امروزی را شامل میشود؛ فضایی ملموس که از چند صدا و چند لایه شکل گرفته و خوانش برخی از این قطعات نیازمند تفکری عمیق و فلسفی است
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
«تا از کودکی حرف میزنید
اسبهای غمگین خود را بیاورید داخل
و به من بگویید
دوباره با من
چه خواهید کرد
اما نه در سکوت
درِگوشی و نجواگر
در پیچ و تاب و بیوزنی
با آسمانی مثل شکلات
وقتی چهارپایانتان
خودشان را تبرئه میکنند
و خائنانه در مقابل بوتههای نیمسوز
میرقصند
***
چقدر شیرین است
غمگین دیدنت
و تماشای سوختن و فروریختن خانهات
هرگز دوباره
درهای پر زرق و برت را قفل نکنی
و خاطره مثل پیکر پوستههاست
***
یک روز دوباره
رنگی تازه را نام خواهید برد
و درون رنگدانههایش پنهان میشویم
نوری از نو کشفشده»
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