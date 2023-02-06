به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعر «خانه‌ای برای کودکان پر دردسر» نوشته دنیل پانتانو به‌تازگی با ترجمه سحر توکلی توسط نشر داستان منتشر و راهی بازار نشر شده است.

دنیل پانتانو، شاعر، مترجم و منتقد سوئیسی و دارای دکترای فلسفه است و بسیاری از آثار تألیف و ترجمه‌اش در مجلات معتبر ادبی جهان اعم از آسیا و اروپا و آمریکا به چاپ رسیده‌اند. همچنین آثار او به زبان‌هایی از جمله فارسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، کُردی، روسی، و اسپانیایی ترجمه شده.

درونمایه بیشتر شعرهای او فضای مدرن و پیچیده انسان امروزی را شامل می‌شود؛ فضایی ملموس که از چند صدا و چند لایه شکل گرفته و خوانش برخی از این قطعات نیازمند تفکری عمیق و فلسفی است

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

«تا از کودکی حرف می‌زنید

اسب‌های غمگین خود را بیاورید داخل

و به من بگویید

دوباره با من

چه خواهید کرد

اما نه در سکوت

درِگوشی و نجواگر

در پیچ و تاب و بی‌وزنی

با آسمانی مثل شکلات

وقتی چهارپایان‌تان

خودشان را تبرئه می‌کنند

و خائنانه در مقابل بوته‌های نیم‌سوز

می‌رقصند

***

چقدر شیرین است

غمگین دیدنت

و تماشای سوختن و فروریختن خانه‌ات

هرگز دوباره

درهای پر زرق و برت را قفل نکنی

و خاطره مثل پیکر پوسته‌هاست

***

یک روز دوباره

رنگی تازه را نام خواهید برد

و درون رنگدانه‌هایش پنهان می‌شویم

نوری از نو کشف‌شده»