  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۴:۵۳

توسط نشر داستان؛

مجموعه شعر «خانه‌ای برای کودکان پردردسر» منتشر شد

مجموعه شعر «خانه‌ای برای کودکان پردردسر» منتشر شد

مجموعه شعر «خانه‌ای برای کودکان پر دردسر» نوشته دنیل پانتانو با ترجمه سحر توکلی توسط نشر داستان منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعر «خانه‌ای برای کودکان پر دردسر» نوشته دنیل پانتانو به‌تازگی با ترجمه سحر توکلی توسط نشر داستان منتشر و راهی بازار نشر شده است.

دنیل پانتانو، شاعر، مترجم و منتقد سوئیسی و دارای دکترای فلسفه است و بسیاری از آثار تألیف و ترجمه‌اش در مجلات معتبر ادبی جهان اعم از آسیا و اروپا و آمریکا به چاپ رسیده‌اند. همچنین آثار او به زبان‌هایی از جمله فارسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، کُردی، روسی، و اسپانیایی ترجمه شده.

درونمایه بیشتر شعرهای او فضای مدرن و پیچیده انسان امروزی را شامل می‌شود؛ فضایی ملموس که از چند صدا و چند لایه شکل گرفته و خوانش برخی از این قطعات نیازمند تفکری عمیق و فلسفی است

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

«تا از کودکی حرف می‌زنید
اسب‌های غمگین خود را بیاورید داخل
و به من بگویید
دوباره با من
چه خواهید کرد
اما نه در سکوت
درِگوشی و نجواگر
در پیچ و تاب و بی‌وزنی
با آسمانی مثل شکلات
وقتی چهارپایان‌تان
خودشان را تبرئه می‌کنند
و خائنانه در مقابل بوته‌های نیم‌سوز
می‌رقصند

***
چقدر شیرین است
غمگین دیدنت
و تماشای سوختن و فروریختن خانه‌ات
هرگز دوباره
درهای پر زرق و برت را قفل نکنی
و خاطره مثل پیکر پوسته‌هاست

***
یک روز دوباره
رنگی تازه را نام خواهید برد
و درون رنگدانه‌هایش پنهان می‌شویم
نوری از نو کشف‌شده»

کد مطلب 5701886

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها