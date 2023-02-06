به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زیدی فرد پیش از ظهر امروز دوشنبه در آئین گشایش سیزدهمین نمایشگاه ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیداری که از غرفه وزارت نفت در حسینیه امام خمینی داشتند بر چند مورد تأکید ویژه داشتند که جمع‌آوری گازهای همراه نفت و بحث حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله تأکیدات ایشان بود.

وی با اشاره به پیگیری چندین ساله مقام معظم رهبری برای عملی شدن جمع‌آوری گازهای همراه نفت افزود: وزیر نفت به مقام معظم رهبری اطمینان دادند که تمام تلاش خود را برای پیاده‌سازی فرمایش ایشان انجام می‌دهند.

معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری تصریح کرد: بحث ال ان جی ها یک بحث جدی و سابقه‌دار در وزارت نفت است و سال‌هاست که آن را پیگیری می‌کنیم اما هنوز به نقطه مطلوب و مشخصی نرسیده اما امیدواریم که بتوانیم صاحب ال آن جی و فناوری آن شویم.

زیدی فرد با اشاره به آمارهای مطرح شده در سخنرانی مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی خوزستان یادآور شد: آماری که بیان شده نشان داد که نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت نفت گسترش و توسعه کمی و کیفی خوبی داشته است.

وی ادامه داد: رویکرد دولت سیزدهم و وزارت نفت در این دولت صادرات خدمات فنی و مهندسی به خارج است و کارگروه آن در وزارت نفت فعال است و آمادگی کامل داریم که صادرات خدمات فنی و مهندسی در بهترین حالت و با بالاترین کیفیت را برای همسایه‌ها داشته باشیم.

معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری با اشاره به تأثیر ورود شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در زمینه ساخت تجهیزات صنعت نفت و داخلی سازی آنها گفت: تاکنون سه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان با این شرکت‌ها قرارداد بسته و امضا کرده‌ایم که معادل ۹۵ میلیون دلار است.

زیدی فرد با اشاره به عقد تفاهم‌نامه و قرارداد وزارت نفت با وزارت دفاع از طریق شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت ملی حفاری در زمینه صنعت نفت و ساخت تجهیزات نفتی یادآور شد: مقام معظم رهبری پیگیر امضای تفاهم‌نامه و قرارداد با وزارت دفاع و مجموعه‌های صنعتی نظامی هستند.

وی بیان کرد: همچنین خرید ۲۰۰ قلم کالای نفتی در بحث تجهیزات صنعت نفت از خارج کشور که مشابه داخلی دارند، ممنوع شد.

به گزارش مهر، سیزدهمین نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت نفت با حضور ۲۷۰ شرکت از ۱۶ استان کشور از ۱۷ تا ۲۰ بهمن در مجتمع نمایشگاه‌های بین‌المللی اهواز واقع در کیان پارس از ساعت ۹ صبح تا ۵ عصر برقرار است.