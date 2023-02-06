چهارمحال و بختیاری میزبان چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر است

پیام احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پیرو تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی کشور در راستای تحقق شعار «عدالت فرهنگی» و «ایجاد نشاط اجتماعی» اقدامات لازم برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در استان چهارمحال و بختیاری پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: برای تأمین و پخش فیلم‌های این دوره از جشنواره در سینماهای شهرکرد، هماهنگی‌های لازم از طریق سازمان سینمایی و تهیه کنندگان این فیلم‌ها انجام خواهد گرفت.

احمدی با اذعان بر اینکه سینماهای شهرکرد فیلم‌های روز سینماهای ایران را اکران می‌کند بیان داشت: پس از تعیین سینماها برای نمایش این فیلم‌ها، به زودی جدول نهایی برنامه اکران‌ها، از طریق سازمان سینمایی تنظیم می‌شود و از طریق رسانه‌ها، در دسترس علاقه مندان قرار می‌گیرد.

وی خاطر نشان کرد: اکران فیلم‌های چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر استان چهارمحال و بختیاری از ۱۷ لغایت ۲۴ بهمن ماه در پردیس‌های سینمایی بهمن و غدیر شهرکرد برگزار می‌شود.

گفتنی است، فهرست و ساعت پخش فیلم‌ها متعاقباً اعلام می‌شود.