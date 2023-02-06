به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عبداللهی عابد ظهر دوشنبه در آئین افتتاح همزمان ۱۶ هزار طرح اشتغالزای مورد حمایت صندوق کارآفرینی در اردبیل اظهار کرد: در دهه فجر امسال ۶۸ طرح اقتصادی آماده بهره‌برداری شده که با سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد تومان شاهد افتتاح این طرح‌ها هستیم.

وی اشتغال این طرح‌های اقتصادی را بالغ بر یک‌هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: با تلاش مؤثری که سرمایه‌گذاران کارآفرینان و همراهی بانک‌های عامل داشتند، فرصت اشتغال مناسبی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و خدمات در این استان شکل گرفته است.

معاون امور اقتصادی استانداری اردبیل تصریح کرد: در ۱۰ ماهه امسال به همت بانک‌های عامل برای کلیه طرح‌های اقتصادی، عمرانی و همچنین حوزه تسهیلات ازدواج بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان وام پرداخت شده که نسبت به سال قبل این میزان ۶۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

عبداللهی از تلاش‌ها و حمایت‌های صندوق کارآفرینی امید در استان برای پشتیبانی از طرح‌های اقتصادی و تولیدی خرد و کسب و کارهای کوچک و متوسط را یادآور شد و افزود: ۶۸۱ طرح مورد حمایت صندوق کارآفرینی استان بوده که از ابتدای امسال تاکنون نیز ۱۱۴ میلیارد تومان تسهیلات به همت این صندوق پرداخت شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با این پرداخت تسهیلات و پشتیبانی که از طرح‌های تولیدی به ویژه خرد و کوچک انجام شده، فرصتی اشتغال برای یک‌هزار و ۹۷۵ نفر در استان اردبیل مهیا شده و میزان سرمایه‌گذاری طرح‌ها نیز بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.

عبداللهی اضافه کرد: نمونه مؤثر پرداخت این تسهیلات در حمایت از طرح‌های اشتغال‌آفرین مربوط به شرکت قطعه‌سازان خودروی سنگین در اردبیل بوده که انواع قطعات یدکی خودروهای سنگین را تولید کرده و توانسته سهمی از بازارهای داخلی و جهانی را در زمینه عرضه انواع قطعات یدکی خودروهای سنگین به دست آورند.

وی بیان کرد: این مجموعه با تکیه بر سطح مهارت و دانش کادر مجرب خود و تکنولوژی برتر توانسته محصولات متنوع و با کیفیتی را تولید و در بازار عرضه کند.

معاون امور اقتصادی استانداری اردبیل ضرورت حمایت بیشتر صندوق و بانک‌های عامل را از کارآفرینان و تولیدکنندگان یادآور شد و ادامه داد: امیدواریم از محل تبصره ۱۶ در حوزه کسب و کار خرد، کوچک و متوسط پرداخت تسهیلات تا پایان امسال ادامه پیدا کند.