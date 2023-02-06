۷۳ بیمار کرونایی در مراکز درمانی گلستان بستری هستند

سعید گل‌فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد بیماران کرونایی بستری در مراکز درمانی و بیمارستان‌های گلستان ۷۳ بیمار بوده که نسبت به روز گذشته سه نفر افزایش یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: از مجموع بیماران بستری، ۱۸ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری و چهار نفر هم به دستگاه ونتیلاتور متصل هستند که حال آن‌ها وخیم است.

گل فیروزی گفت: روند بیماران مبتلا به کرونا با فراز و فرود همراه بوده و در هفته‌های اخیر بین ۶۰ تا ۸۰ نفر در نوسان است.

وی ادامه داد: از ۱۴ شهرستان گلستان ۶ شهرستان مراوه تپه، گالیکش، مینودشت، آق قلا، ترکمن و بندرگز در وضع زرد و پرخطر کرونایی قرار دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گلستان افزود: براساس آخرین گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شیوع کرونا در شهرستان‌های گرگان، آزادشهر، علی آبادکتول، رامیان، کردکوی، کلاله، گمیشان و گنبدکاووس در وضع عادی و آبی قرار دارند.