  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۴:۵۷

برای دیدار با صنعت‌نفت؛

صدور کارت ۱۵ بازیکن امید پرسپولیس/ گل‌محمدی روی حرفش می‌ایستد؟

صدور کارت ۱۵ بازیکن امید پرسپولیس/ گل‌محمدی روی حرفش می‌ایستد؟

با درخواست سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از تمام ظرفیت استفاده از بازیکنان رده امید در لیگ برتر استفاده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از تساوی بدون گل مقابل آلومینیوم اراک اعلام کرد قصد دارد مسابقات فصل جاری را با بازیکنان رده امید خود ادامه دهد.

او سپس اسامی ۱۰ بازیکن امید را به باشگاه داد تا از حداکثر ظرفیت ممکن برای حضور آنها استفاده کند. طبق قوانین سازمان لیگ فوتبال، هر باشگاه مجاز به دریافت کارت بازی برای ۱۵ بازیکن رده امید است. پرسپولیس نیز قبلاً اسم پنج نفر را اعلام کرده بود که حالا آنها را به ۱۵ نفر رسانده است.

حال باید دید تهدید گل محمدی با وجود صحبت‌های رضا درویش مدیرعامل باشگاه مبنی بر کوتاه آمدن از دیدگاه خود تا چه اندازه در آبادان رقم می‌خورد. سرمربی سرخپوشان پایتخت از باشگاه خواسته است برای تمام این بازیکن رده امید به همراه بزرگسال بلیت سفر به آبادان تهیه شود تا او بتواند بهترین گزینه‌ها را با خود ببرد.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و صنعت نفت آبادان ساعت ۱۸ چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می‌شود.

کد مطلب 5702097
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      اینا همش فیلمه ، یایا وجودش رو نداره که روی حرفش وایسه و همش برای تحریک فدراسیون و عوض کردن تصمیمات و داوریها به نفع تیم لنگه . بزودی این دروغ بزرگ هم مثل دروغ های دیگه باشگاه لنگ برملا میشه
    • سعید RO ۲۰:۵۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      اقای گل محمدی مواظب باش تصمیم احساسی نگیری!این تیم متعلق به هواداران است نه شما!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها