به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از تساوی بدون گل مقابل آلومینیوم اراک اعلام کرد قصد دارد مسابقات فصل جاری را با بازیکنان رده امید خود ادامه دهد.

او سپس اسامی ۱۰ بازیکن امید را به باشگاه داد تا از حداکثر ظرفیت ممکن برای حضور آنها استفاده کند. طبق قوانین سازمان لیگ فوتبال، هر باشگاه مجاز به دریافت کارت بازی برای ۱۵ بازیکن رده امید است. پرسپولیس نیز قبلاً اسم پنج نفر را اعلام کرده بود که حالا آنها را به ۱۵ نفر رسانده است.

حال باید دید تهدید گل محمدی با وجود صحبت‌های رضا درویش مدیرعامل باشگاه مبنی بر کوتاه آمدن از دیدگاه خود تا چه اندازه در آبادان رقم می‌خورد. سرمربی سرخپوشان پایتخت از باشگاه خواسته است برای تمام این بازیکن رده امید به همراه بزرگسال بلیت سفر به آبادان تهیه شود تا او بتواند بهترین گزینه‌ها را با خود ببرد.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و صنعت نفت آبادان ساعت ۱۸ چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می‌شود.