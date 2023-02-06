به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز آغاز اکران فیلم‌های چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر در مشهد است که ۲۰ فیلم از سری فیلم‌های چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر در قالب بیستمین جشنواره فیلم فجر مشهد اکران می‌شود.

امروز فیلم هفت بهار نارنج ساعت ۱۸ و فیلم در آغوش درخت نیز ساعت ۲۰:۳۰ در سینما آفریقا اکران می‌شود.

همچنین فیلم جنگل پرتغال و فیلم عطر آلود به ترتیب ساعت ۱۸ و ساعت ۲۰:۳۰ در مجموعه سینمایی سیمرغ مشهد به نمایش در می‌آیند.

کت چرمی در ساعت ۱۸ و جنگل پرتغال نیز ساعت ۲۰:۳۰ میهمان پردیس سینمایی ویلاژتوریست هستند.

همچنین در ساعت ۲۰:۳۰ روایت ناتمام سیما در پردیس سینمایی پارک بازار اکران می‌شود.

پردیس سینمایی برفی نیز در ساعت ۲۰:۳۰ با اکران فیلم شماره ۱۰ در اولین روز از اکران فیلم فجر همراه خواهد بود.

گفتنی است؛ جلسات نقد و بررسی در پردیس هویزه که پردیس اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه است، برگزار خواهد شد.

فیلم‌های شماره ۱۰، یادگار جنوب، چرا گریه نمی‌کنی، عطرآلود، کت چرمی، جنگل پرتقال، سرهنگ ثریا، روایت ناتمام سیما، در آغوش درخت، بعد از رفتن، هوک، آه سرد، اتاقک گلی، پرونده باز است، آنها مرا دوست داشتند، هایپاور، سینما متروپل، هفت بهار نارنج، کاپیتان، غریب از جمله فیلمهایی هستند که در این جشنواره به نمایش درمی آیند.