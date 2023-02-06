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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۷:۵۴

وزارت فوریت های اضطراری روسیه:

مسکو بیمارستان سیاری با بیش از ۴۰ متخصص را به ترکیه می‌فرستد

مسکو بیمارستان سیاری با بیش از ۴۰ متخصص را به ترکیه می‌فرستد

وزارت فوریت های اضطراری روسیه در بیانیه ای خبر داد: مسکو بیمارستان سیاری با بیش از ۴۰ متخصص را به ترکیه می‌فرستد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه اینتل ریپابلیک، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز در بیانیه ای اعلام کرد: طی چند ساعت آینده نیروهای وزارت فوریت های اضطراری مسکو برای امدادرسانی به زلزله زدگان به سوریه خواهند رفت.

از سوی دیگر، وزارت فوریت های اضطراری روسیه نیز در بیانیه ای اعلام کرد: امدادگران روسی برای کمک زلزله زدگان ترکیه عازم این کشور شده اند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت فوریت های اضطراری روسیه آمده است: مسکو همچنین بیمارستان سیاری را با بیش از ۴۰ متخصص برای ارائه مراقبت های پزشکی به ترکیه ارائه می کند.

این در حالیست که آخرین اخبار از زلزله امروز در ترکیه حاکیست: مدیریت حوادث و فوریت های ترکیه (آفاد) هم اکنون در بیانیه ای اعلام کرد که تعداد کشته شدگان این زلزله به ۱۱۲۱ نفر و مجروحان به ۷۶۲۴ نفر افزایش یافته است.

کد مطلب 5702253

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