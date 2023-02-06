محورهای گفتگوی وزرای خارجه روسیه و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: سرگئی لاوروف در تماس تلفنی با مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه از آمادگی مسکو برای کمک به آنکارا در رابطه با زلزله شدید امروز خبر داد.

وزارت خارجه روسیه در این بیانیه ادامه داد: لاوروف تلفنی با وزیر امور خارجه ترکیه گفتگو کرد و آمادگی مسکو برای کمک به آنکارا در ارتباط با زلزله‌ امروز را به وی اطلاع داد.

این در حالیست که دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) هم در بیانیه ای از گفتگوی تلفنی پوتین با اردوغان در خصوص زلزله شدید در ترکیه خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این باره آمده بود: (رجب طیب اردوغان) رئیس جمهور ترکیه به پوتین اطلاع داد که به ادارات مربوطه این کشور دستور داده است تا از امدادگران روسیه کمک بگیرند. پوتین به همتای ترکیه ای خود از آمادگی روسیه برای ارائه کمک فوری به ترکیه اطمینان داده است.

مدیریت حوادث و فوریت های ترکیه (آفاد) هم اکنون در بیانیه ای خبر داد: تعداد کشته شدگان زلزله قهرمان‌ ماراش به ۱۴۹۸ نفر و مجروحان به ۸۵۳۳ نفر افزایش یافته است.