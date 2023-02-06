استقلال خوزستان به جمع مدعیان پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از تساوی مقابل فجر در شیراز این هفته، استقلال خوزستان ظهر امروز دوشنبه در بازی خانگی توانست به یک برد ارزشمند دست یابد تا بار دیگر در جمع مدعیان در انتظار هفته‌های باقی‌مانده باشد.

آبی‌های خوزستانی که به نظر می‌رسید کار سختی مقابل دریای بابل که با گرائیلی به‌عنوان سرمربی جدیدش در ۲ بازی اخیر به نتایج خوبی دست یافته بودند، داشته باشند در نهایت توانستند از طلسم بازی‌های اخیر و دریافت گل‌های ثانیه پایانی رهایی یابند و سه امتیاز این جدال را از آن خود کنند.

حسین احمدی موفق شد در این بازی و در دقیقه ۴۹ استقلال خوزستان را از حریف پیش بیندازد و در نهایت آنها با حفظ این نتیجه در ادامه بازی، سه امتیاز را به اندوخته خود اضافه کردند تا همچنان در جمع مدعیان حاضر باشند.

استقلال خوزستان که هفته گذشته توانست در دیدار با فجر سپاسی در شیراز در دقایق پایانی با ثبت گل خود به یک امتیاز ارزشمند برسد، در جدال با دریای بابل از همان دقایق ابتدایی روی دروازه حریف فشار آورد و موقعیت‌های مناسبی را نیز شکل داد. اما تلاش آبی‌پوشان در استادیوم غدیر و در نیمه اول بی‌نتیجه ماند و آنها با نتیجه صفر بر صفر راهی رختکن شدند.

شاگردان سیروس پورموسوی در نیمه دوم نیز بازی را تهاجمی آغاز کردند و در چهارمین دقیقه از این نیمه با گل حسین احمدی دروازه دریای بابل را گشودند.

در نهایت استقلال خوزستان توانست با حفظ تک گل خود به سه امتیاز این بازی دست یابد و به رتبه چهارم جدول صعود کند. قهرمان اسبق لیگ برتر که در این فصل عزم خود را برای صعود جزم کرده، اکنون به اختلاف ۲ امتیازی با تیم دوم جدول رسیده و البته کار سختی در ادامه مسابقات پیش رو خواهد داشت.

آنها هفته آینده باید راهی شهربابک شوند و مقابل تیمی قرار گیرند که این هفته اول شکست فصل خود را در خانه تجربه کرده و نمی‌خواهد بار دیگر با تجربه دوباره این اتفاق، کاملاً شانس خود را از دست رفته ببیند.