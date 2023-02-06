اعلام همبستگی حزب الله لبنان با مردم سوریه و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان ضمن ابراز همدردی و همبستگی با مردم زلزله زده سوریه و ترکیه، از همه کشورها، دولت‌ها و سازمان‌ها خواستار ابتکار عمل فوری در زمینه امدادرسانی و کمک به افراد آسیب دیده و بیرون کشیدن قربانیان از زیر آوار و پناه دادن به آوارگان شد.

حزب الله لبنان تاکید کرد: ما خواهان استفاده از همه امکانات و ابزارهای لازم برای کاستن از درد و رنج آسیب دیدگان از زلزله امروز هستیم.

گفتنی است در جریان این زمین لرزه ۷.۸ ریشتری ساعت ۰۴:۱۷ بامداد دوشنبه خسارت‌های زیادی به ساختمان‌ها در مناطق گسترده‌ای از سوریه و ترکیه وارد شد و تیم‌های نجات و جستجو در حال آوار برداری و نجات کسانی هستند که در زیر آوارها گرفتار شده‌اند.

بر اساس اعلام منابع رسمی ترکیه تا کنون بیش از ۱۶۰۰ نفر در زلزله جنوب این کشور جان خود را از دست داده اند و هزاران نفر دیگر هم مصدوم شدند.

همچنین، وزارت بهداشت سوریه اعلام کرد که تعداد تلفات زمین لرزه به ۵۳۸ فوتی و بیش از ۱۳۰۰ مصدوم افزایش یافته است که بیشتر آنها در لاذقیه، حلب، حماه و طرطوس بوده اند.

این حادثه مرگبار واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته و رهبران کشورهای مختلف با ملت‌های سوریه و ترکیه ابراز همدردی کرده‌اند.