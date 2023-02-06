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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲:۵۲

در پی زلزله شدید در ترکیه و سوریه؛

پوتین به اسد و اردوغان تسلیت گفت

پوتین به اسد و اردوغان تسلیت گفت

رئیس جمهور روسیه در پیام هایی جداگانه به رؤسای جمهور سوریه و ترکیه، در پی جان باختن شماری از مردم این دو کشور در زلزله بامداد امروز، تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پیامی ضمن تسلیت به بشار اسد رئیس جمهور سوریه، برای کمک به سوریه در مقابله با پیامدهای این زلزله شدید، ابراز آمادگی کرد.

در متن این پیام آمده است: جناب آقای رئیس جمهور، مایلم صمیمانه‌ترین تسلیت خود را در رابطه با پیامدهای غم‌انگیز زلزله در مناطق شمالی سوریه ابراز کنم. ما در غم و درد کسانی که عزیزان خود را از دست داده اند شریک هستیم و آرزوی بهبودی سریع برای همه آسیب‌دیدگان زلزله را داریم، ما آماده ارائه کمک‌های لازم برای رفع عواقب این بلای طبیعی هستیم.

کرملین همچنین اعلام کرد که رئیس جمهور روسیه در پیامی به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، جان باختن شماری از مردم این کشور در زلزله امروز را تسلیت گفته است.

در متن پیام پوتین به اردوغان آمده است: جناب آقای رئیس جمهور، تسلیت صمیمانه ما را برای تلفات و ویرانی‌های گسترده ناشی از زلزله قدرتمند در کشورتان بپذیرید.

پوتین ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان و آرزوی سلامتی برای مجروحان زمین‌لرزه در ترکیه، تاکید کرد: ما آمادگی داریم در این زمینه کمک‌های لازم را انجام دهیم.

گفتنی است در زلزله شدید ۷.۴ ریشتری امروز در ترکیه و سوریه، ویرانی های شدیدی رخ داده و صدها نفر قربانی این بلای طبیعی شده اند.

کد مطلب 5701932

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