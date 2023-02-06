به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اکبری شامگاه دوشنبه در حاشیه افتتاح خط برش ورق هسته در یک شرکت تولید ترانس در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار و ۶۵۰ شرکت دانش بنیان در حوزه صنعت برق کشور فعالیت می‌کنند، افزود: در تلاش هستیم با برگزاری جلساتی، نیازهای این بخش را بیش از گذشته شناسایی و رفع کنیم.

وی اظهار کرد: استان زنجان مجموعه‌ای از شرکت‌های حوزه تاسیسات برق را در خود جای داده و بر این اساس یک واحد دارنده طرح تحقیق و توسعه توسط شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ ها در این استان شکل خواهد گرفت.

اکبری با بیان اینکه یکی از پر افتخارترین اقدامات وزارت نیرو گسترش رفاه در جامعه است به طوریکه هم اکنون حدود ۹۹ درصد روستاها و تمامی شهرها و جاده‌های کشور از نعمت برق برخوردار است، افزود: ایجاد رفاه در حوزه انرژی با وقوع انقلاب اسلامی بیش از گذشته محقق شد که بخشی از آن ناشی از اعتماد نظام جمهوری اسلامی به مهندسان برق است.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) گفت: مطابق تبصره ذیل آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان، وزارت نیرو از طریق سازمان های توسعه‌ای خود باید نسبت به ایجاد کارخانه های نوآوری در حوزه انرژی به ویژه برق اقدام کند.

اکبری با اشاره به امضای تفاهم نامه کارخانه نوآوری برق و انرژی گفت: این تفاهم نامه در راستای مشارکت برای تجهیز و نوآوری در حوزه انرژی تنظیم شده است و این اقدام مبتنی بر نامگذاری شعار سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین انجام گرفته تا با حمایتهای قانونی به منصه ظهور برسد.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) گفت: طبق مصوبه هیئت وزیران، طرح‌های توسعه‌ای می‌تواند با مجموعه‌های صنعتی، کارخانه‌های نوآوری در حوزه‌های تخصصی ایجاد کند و با همکاری‌های بین بخشی، کارخانه نوآوری صنعت برق و انرژی برای اولین بار در کشور ما و در این استان ایجاد می‌شود و هدف از انجام این کار، تقویت ارتباط بین دانشگاه و صنعت و همچنین انسجام بخشی در طراحی و ایده‌های نوآورانه است.

اکبری به وضعیت صنعت برق کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۹۵ درصد تجهیزات صنعت برق در داخل کشور تولید می‌شود.

وی تاکید کرد: طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های برق عامل رجوع به شرکت‌های دانش بنیان و راه اندازی کارخانه‌های نوآوری است و این مهم می‌تواند به ارتباط هر چه بیشتر شرکت‌های دانش بنیان و صنعت منتهی شود.