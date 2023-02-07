به گزارش خبرنگار مهر، «کوییز» بازی رایانه‌ای منتخب نمایشگاه فناوری‌های محتوای فضای مجازی (CTEX) در این اختتامیه لیگ‌های کتاب بازی شناخته شد.

آئین اختتامیه لیگ‌های کتاب بازی روز یکشنبه با حضور جمعی از علاقه مندان به این عرصه و مسئولان فرهنگی کشور در شبستان مصلی امام (ره) محل برگزاری نمایشگاه CTEX برگزار شد.

سیدمحمد علی‌حسینی مدیراجرایی لیگ‌های کتاب بازی در آئین اختتامیه این رویداد فرهنگی با قدردانی از دست اندرکاران و مسولان فرهنگی کشور، گفت: در برگزاری این دوره که ثبت‌نام آن از پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شد، بیش از شش هزار و ۶۰۰ نفر نام نویسی کردند.

وی با بیان اینکه مسابقات این عرصه فرهنگی در سیزدهم اردیبهشت ماه امسال برگزار شد، گفت: پس از داوری‌های انجام گرفته از مجموع ثبت نام کنندگان تعداد ۴۲۱۶ نفر برای شرکت در لیگ انتخاب و با هم به رقابت پرداختند.

به گفته حسینی، از تعداد ۵۱۳۸۰ بازی انجام گرفته توسط کاربران انتخاب شده ۴۱۹۶۰ بازی در قالب برنده و مابقی به صورت مساوی به ثبت رسیده است.

مدیر اجرایی لیگ‌های کتاب بازی نمایشگاه CTEX با بیان اینکه به برندگان لوح تقدیر و جوایز نقدی اهدا شده است، گفت: در این دوره از رقابت‌ها به نفرات اول مبلغ ۱۱، نفرات دوم ۹، نفرات سوم ۷، نفرات چهارم ۵ و نفرات پنجم ۳ میلیون تومان وجه نقد به ترتیب پرداخت شد.

همچنین در این دوره از مسابقات برای ایجاد تشویق و ترغیب علاقه مندان به این رویداد فرهنگی در رده‌های اول تا پنجم در هر گروه ۵ نفر انتخاب و مورد قدردانی قرار گرفت.