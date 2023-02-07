به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولاد خوزستان از ساعت ۱۸ امروز میزبان سپاهان اصفهان در ورزشگاه اختصاصی‌اش با حضور تماشاگران بود تا یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته نوزدهم لیگ برتر برگزار شود.

تلاش دو تیم در پایان بازی با نتیجه یک بر صفر به سود سپاهان به پایان رسید تا سه امتیاز این بازی به صدرنشین لیگ برتر برسد. نژاد مهدی (گل به خودی - ۴۹) تک گل این بازی را به سود سپاهان به ثمر رساند.

میزبان اهوازی که در نیمه اول تسلط کامل روی توپ و میدان داشت نتوانست از موقعیت‌های متعدد خود استفاده کند تا گلی از خط دروازه پیام نیازمند در سپاهان عبور نکند.

این تیم در دقیقه ۹ روی سانتر آریا یوسفی صاحب موقعیت خطرناک گلزنی شد اما واکنش پیام نیازمند مانع از فرو ریختن دروازه سپاهان شد. همچنین در دقیقه ۲۰ نیز سعید واسعی به قلب دفاع زردپوشان نفوذ کرد اما باز هم نیازمند مانع از گلزنی حریف اهوازی شد.

سپاهان نیز که به دلیل مصدومیت و محرومیت چند تن از بازیکنان خود تغییراتی را در ترکیب داشت چشم به ضد حملات بسته بود که فرصت‌های گلزنی آنها هم در نیمه اول منجر به گل نشد تا دو تیم به تساوی بدون گل در نیمه نخست بازی رضایت دهند.

مصدومیت مانوئل فرناندز در دقیقه ۳۱ باعث شد تا او از ترکیب سپاهان خارج شود تا تعویض زودهنگام ژوزه مورایس با ورود کاتاتو انجام شود.

۴۵ دقیقه دوم این بازی روی غافلگیری مدافعان فولاد آغاز شد. سانتر از جناح چپ هافبک سپاهان با دفع اشتباه نژاد مهدی مدافع فولاد همراه بود تا قوس زیاد توپ باعث گل به خودی این بازیکن و باز شدن دروازه فولاد شود.

فولادی‌ها پس از این گل تمام توان خود را برای جبران به کار بستند. حضور پر تعداد بازیکنان این تیم در نیمه زمین سپاهان باعث خلق موقعیت‌های گلزنی متعددی روی دروازه نیازمند شد اما واکنش‌های او باعث شد تا فولادی‌ها هرچه زدند به تیر بسته بخورد.

سوپر واکنش‌های نیازمند در دقیقه ۵۹ باعث شد تا شوت‌های متوالی فولاد به کرنر برای این تیم ختم شود. کرنر ارسالی نیز با ضربات متوالی پا و سر بازیکنان این تیم همراه شد اما تیرک دروازه و دفاع پر تعداد سپاهان پنج بار مانع از فرو ریختن دروازه میهمان شد.

۳۰ دقیقه پایانی بازی با تغییر استراتژی سرمربیان هر دو تیم همراه بود. جواد نکونام نیروهای تهاجمی اش را بیشتر کرد اما ژوزه مورایس ترجیح داد بازیکنانی که توانایی حفظ توپ در میانه میدان را دارند به زمین بفرستد.

همین امر باعث شد تا ضد حملات خطرناکی در دقایق پایانی بازی برای سپاهان فراهم شود اما هیچ کدام از آنها تبدیل به گل نشد تا یک گل به خودی برای پنجمین پیروزی متوالی سپاهانی‌ها و ادامه روند صدرنشینی این تیم کافی باشد.

سپاهان با این برد به امتیاز ۳۹ رسید تا فارغ از نتایج بازی‌های فردا به صدرنشینی خود ادامه دهد. فولاد نیز ۲۴ امتیازی ماند تا فعلا در رتبه هشتم جدول باقی بماند.