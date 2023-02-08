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۱۹ بهمن ۱۴۰۱، ۱۴:۵۲

حریفان بسکتبال با ویلچر ایران در مسابقات جهانی مشخص شدند

حریفان بسکتبال با ویلچر ایران در مسابقات جهانی مشخص شدند

با انجام مراسم قرعه کشی، حریفان تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در مسابقات قهرمانی جهان مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه‌کشی چهاردهمین دوره رقابت‌های بسکتبال با ویلچر قهرمانی جهان برگزار شد و تیم‌های راه یافته به این رقابت‌ها حریفان خود را شناختند.

طبق قرعه‌کشی صورت گرفته، تیم ملی مردان ایران در گروه D باید به مصاف تیم‌های آمریکا، بریتانیا و عراق برود.

گروه‌بندی کامل این مسابقات در دو بخش مردان و بانوان به شرح زیر است:

* بخش مردان
گروه A: استرالیا، ایتالیا، برزیل، امارات
گروه B: مصر، آلمان، کانادا، تایلند
گروه C: هلند، آرژانتین، کره جنوبی، فرانسه
گروه D: ایران، آمریکا، بریتانیا، عراق

* بخش بانوان
گروه A: الجزایر، آمریکا، تایلند، ژاپن، آلمان، هلند
گروه B: برزیل، کانادا، چین، استرالیا، اسپانیا، بریتانیا

این رقابت‌ها از ۹ تا ۲۰ ژوئن ۲۰۲۳ (۱۹ تا ۳۰ خرداد ۱۴۰۲) به میزبانی دبی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5704226

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