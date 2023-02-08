حریفان بسکتبال با ویلچر ایران در مسابقات جهانی مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعهکشی چهاردهمین دوره رقابتهای بسکتبال با ویلچر قهرمانی جهان برگزار شد و تیمهای راه یافته به این رقابتها حریفان خود را شناختند.
طبق قرعهکشی صورت گرفته، تیم ملی مردان ایران در گروه D باید به مصاف تیمهای آمریکا، بریتانیا و عراق برود.
گروهبندی کامل این مسابقات در دو بخش مردان و بانوان به شرح زیر است:
* بخش مردان
گروه A: استرالیا، ایتالیا، برزیل، امارات
گروه B: مصر، آلمان، کانادا، تایلند
گروه C: هلند، آرژانتین، کره جنوبی، فرانسه
گروه D: ایران، آمریکا، بریتانیا، عراق
* بخش بانوان
گروه A: الجزایر، آمریکا، تایلند، ژاپن، آلمان، هلند
گروه B: برزیل، کانادا، چین، استرالیا، اسپانیا، بریتانیا
این رقابتها از ۹ تا ۲۰ ژوئن ۲۰۲۳ (۱۹ تا ۳۰ خرداد ۱۴۰۲) به میزبانی دبی برگزار خواهد شد.
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