بیانیه جهاددانشگاهی به مناسبت یوم الله ۲۲ بهمن ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، جهاددانشگاهی به مناسبت فرارسیدن یوم الله ۲۲ بهمن ماه؛ چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب عظیم و شکوهمند اسلامی ایران بیانیه ای صادر کرد، متن بیانیه این نهاد به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَی وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ»
چهل و چهار سالگی پیروزی انقلابی را تجربه میکنیم که تاریخِ ایران را تغییر داد؛ درست، مخالف حرکت گمراهانهای که سلاطینِ جور، سالها بر ملت تحمیل کرده بودند و حاصلش استبداد و حراجِ عزتِ مملکت بود.
در انقلاب اسلامی ایران، به برکت سیاستگرایی و سیاستفهمی و فراگیر شدن آن، عمومِ مردم همچون یک تَنِ واحد، آنچنان با ایمان و انگیزه در میدان حاضر شدند و بهگونهای تلخی ستمهایی را که بر آنان رفته بود با فداکاری برای دو رکن تفکیکناپذیر انقلاب یعنی اسلامیت و جمهوریت، به شَهدِ استقلال و حقِ تعیین سرنوشت، مبدل کردند که چشم جهانیان، خیره شد.
انقلاب اسلامیِ ملت بزرگ ایران به رهبری امام خمینی(ره) نه تنها ثابت کرد که در دنیا همیشه و همهجا حرف قدرتهای سلطهگرِ استعماری، حرفِ آخر نیست؛ بلکه اعجازگونه و مقتدرانه، در تندبادهای دشمنیها، مزاحمتها، تعارضات، فتنهها و ریزشها، توانست شعارها، آرمانها و هدفهایش را همچون جانِ شیرین، حفظ و حراست نماید؛ صراطِ مستقیمی که ملت ایران با عزمی راسخ، سالها پیمود، بی آنکه در برابر ناظران، چه امیدبستگان و چه بدخواهان، خسته یا دلزده شود.
آیا حقیقتِ جشنِ ملی پیروزی در ۲۲ بهمن با وجود طیکردن این راهِ صعب و طولانی و حجم انبوهی از معارضه، جز این است؟
همان خطِ امید، همان قدمهای استوار، همان چشمبرنداشتن از هدف و همان ایمان، عزم و تسلیمناپذیری؛
آری! ارادهی قاطع لشگریانِ خدایِ رحمان در انقلاب اسلامی که نه اسلامِ متحجّر است و نه اسلامِ لیبرال؛ بلکه متکی به معنویت، عقلانیت و عدالت، بر حاکمیتِ دینِ خداست و اینکه قدرت، از دست شیاطین ظالم و فاسد، سنگر به سنگر گرفته و فتح، حاصل شود؛ موضوعی بنیادین در راه پیشرفت که به فضل الهی، چهارچوب و شروطِ تحقق آن توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظلهالعالی) ترسیم و تبیین و خطوط اساسی آن، مراقبت شدهاست.
۲۲ بهمن در هر سال، به عنوان نقطه عطف انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، بهترین فرصت برای همسویی بیش از پیش تودههای مؤمن و آگاه، دردمند و فداکار، ونیز وحدت و بهرهگیری از نیروی لایزالِ ملت و عزم و عهد دوباره برای رفع موانع، از پیش رویِ مسیر تحقق عدالت اجتماعی و استغنای اقتصادی و رشد علمی و اخلاقی است. تاریخ، امیدآفرین است و گواه بر این واقعیت انکارناپذیر که ملت بزرگ و ستمکشیده ایران، با همت و تلاش خود، گلخانههای انقلاب را به گلستان مبدل کردهاند و راه پیروزی نهائی و کامل اینچنین ملت بزرگ و افتخارآفرینی، همان است که این خط مستقیم، یعنی خط ایمان به خدا، ایمان به خود، ایمان به قدرت ملی، اعتماد به نفس ملی و راه حرکت و مجاهدت در همهی اشکالش و جهاد و مجاهده علمی و عملی، همچنان حفظ و تقویت و به مثابه فرهنگ، تبیین، ترویج و توسیع گردد.
جهاددانشگاهی مولود انقلاب اسلامی ملت ایران و از پیشاهنگان این حرکت عظیم و مشحون از تجارب و پیشرفتهای ارزشمند حاصل از عمل به اینچنین ریلگذاریهای هوشمندانه و عزتآفرین است و با تمام وجود و توان، مشتاقانه در مسیر سرعت بخشیدن به دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی گام برمیدارد.
جهادگران جهاددانشگاهی، امروز و در آستانه فرارسیدن جشن بزرگ پیروزی، بار دیگر بر وحدت، همدلی، امید و باور توان ملی در سایهسار فرهنگ غنی اسلامیایرانی تاکید میکنند و اراده ملت و بهویژه جوانان را سد آهنینی در برابر هرگونه کجروی و سازش با دشمنان با وجود لشکرکشیهای رسانهای و جنگ جهانی شناختی علیه ایران اسلامی میدانند.
اعضای این نهاد انقلابی معتقدند راهپیمایی ۲۲ بهمن از نمادهای عظیمِ استواری و پافشاری ملت بزرگ ایران بر اهداف و آرمانهای متعالی انقلاب اسلامی و نشانه طراوت و تداوم بهار آزادی است لذا همگام با آحاد مردم عزیز ایران در سراسر کشور، حضوری باشکوه در این راهپیمایی خواهند داشت تا بار دیگر، موجب عزتآفرینی برای مردم و کشور و نیز یأس و شکست بدخواهان ایران اسلامی شوند.
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