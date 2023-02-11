به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی شنبه در جمع راهپیمایان دارالمومنین همدان با گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد: ملت ما با انقلاب اسلامی یک حیات گرفت؛ اما از همان ابتدای پیروزی انقلاب، دشمنان نه تنها بر این انقلاب خوشامد نگفتند بلکه هر چه در توانشان بود به کار گرفتند تا در مقابل آن بایستند.

وی با بیان اینکه در طول تاریخ، هرگاه یک حرکت حق‌خواهانه شکل گرفت شیاطین تمام تلاششان این بود که مانع آن شوند و نگذارند آن اهداف به نتیجه برسد و جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نبود؛ اظهار کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب دشمنان سعی کردند به انحای مختلف به نظام ضربه بزنند اما موفق نشدند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در این راستا یک سوال مهم مدنظر است، اظهار کرد: اگر دشمنان می‌خواستند برای مقابله با این قیام مردمی توان و امکانات خود را بیاورند چه می‌آوردند؟

وی در این راستا با بیان اینکه دشمنان تمام توان و امکانات خود را برای براندازی نظام به کار گرفتند اما راه به جایی نبردند، گفت: آنها با استفاده از قدرت نظامی، ترور، تحریم اقتصادی، قدرت سیاسی و رسانه‌ای و شبیخون فرهنگی برای مقابله با ایران وارد شدند اما به لطف خداوند موفق نشدند.

جلیلی با تصریح بر اینکه دشمنان تمام داشته‌های خود را برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی وارد میدان کرده‌اند، به ترور ۱۷ هزار نفر در ایران، ترور مقامات ایران و تحمیل جنگ هشت ساله علیه کشور توسط صدام اشاره کرد و گفت: کسی نمی‌تواند بگوید دشمن موردی بوده که علیه ایران اجرا نکرده باشد، دشمن تمام توان خود را پای کار آورد اما نتیجه‌ای نگرفت.

وی با بیان اینکه دشمنان با به کار بردن انواع حربه‌ها علیه نظام وارد کار شدند، و اشک تمساح می‌ریزد که نگران ملت ایران هستند، گفت: این درحالی است که آنهایی که کشور را در جنگ تحمیلی بمباران می‌کردند و زن و بچه بیگناه را می‌کشتند، همین‌ها بودند.

جلیلی با بیان اینکه دشمن، همدان عزیز را بارها بمباران کرد، نماز جمعه را بمباران کردند و حال، همینها هستند که اشک تمساح می‌ریزند اما سردشت و کردستان را بمباران شیمیایی می‌کردند!؛ اظهار کرد: دشمنان فشار اقتصادی را راهبرد فشار حداکثری علیه ایران عنوان کردند و با این حربه وارد کار شدند؛ آنها، می‌خواستند فروش نفت در ایران به صفر برسد بنابراین فشار سیاسی و قطعنامه‌های مختلف را به کار گرفتند.

باید نسبت به دسیسه‌های دشمن هوشیار بود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از فشار رسانه‌ای ۲۵۰ شبکه ماهواره‌ای علیه ملت ایران سخن گفت و افزود: باید نسبت به دسیسه‌های دشمن هوشیار بود.

جلیلی با بیان اینکه ملت عزیز ایران در این زمینه ثابت کرده که بصیر و هوشیار است؛ اظهار کرد: آنهایی که از دادن پانسمان به بیماران پروانه‌ای دریغ می‌کنند، حالا دم از دلسوزی برای مردم ایران می‌زنند!

وی با تاکید بر اینکه دشمنان امروز بعد از ۴۴ سال نمی‌توانند ادعا کنند که گزینه‌ای را علیه کشور را به کار نبردند؛ افزود: سوال اینجاست، چرا دشمنان ما موفق نشدند؟ پاسخ روشن است به خاطر حضور مردم و ملت بزرگ ایران، به راستی که دشمن اگر یکی از همین ابزارهایی که علیه مردم ایران به کار بردند را در کشور دیگری استفاده می‌کردند، آن کشور نمی‌توانست سر پا بماند.

جلیلی با تاکید بر اینکه آرمان و ایمان مردم ایران، عامل تولید قدرت در کشور است؛ عنوان کرد: مردم ایران، مردم سالاری دینی را ایجاد کردند، روندی که با رأی ۹۸.۲ درصدی به جمهوری اسلامی در پیش گرفته شد و در ادامه برای حفظ آن فرزندان خود را نیز با افتخار تقدیم کردند و به راستی که این، قدرت ملت ایران است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام این روند را نشانه قدرت و صلابت جمهوری اسلامی دانست و افزود: شاهدیم که دشمنان این نظام، روزی که راهبرد فشار حداکثری را شروع کردند، ادعا داشتند که نمی‌گذارند ملت ایران چهلمین سالگرد پیروزی را جشن بگیرد اما به کوری چشم آنها امروز چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب را جشن می‌گیریم.

جلیلی در ادامه صحبت‌های خود با به اغتشاشات اخیر در کشور نیز اشاره‌ای کرد و گفت: تعداد ۳۵ مؤسسه غربی طی ۴ ماه در این زمینه فعالیت کردند، صدها مقاله علیه کشور منتشر شد و در ۲۳۸ محور وارد کار شدند تا جلوی ملت را بگیرند!

وی ادامه داد: این را بدانید وقتی دشمن از زور ناامید می‌شود، به تزویر روی می‌آورد و بعد هم غارتگری! آنها می‌خواستند با غارتگری جلوی حرکت ملت امیرالمومنین (ع) را بگیرند!

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه به تعبیر رهبری در پیچ تاریخی هستیم، اظهار کرد: دشمن به خیال خود تمام برنامه‌ریزی‌های لازم را برای براندازی نظام انجام داده بود اما نمی‌دانست جلسه‌های قرآن و امام زمان (عج) و اعتقاد مردم به آرمان‌ها، مانع از این خواهد شد که به اهدافشان برسند.

جلیلی به سخنان رهبری مبنی بر اینکه «ما در نقطه‌ای هستیم که می‌توانیم شتاب بگیریم و از موانع عبور کنیم»، اشاره کرد و افزود: قدرت نرم، انسجام و آرمان‌های جمهوری اسلامی است که در بزنگاه می‌تواند نتیجه دهد.

وی خواستار ورود به تمامی بزنگاه‌ها به صورت هوشمندانه شد و افزود: باید در بخش‌های اقتصادی نیز با این نگاه وارد کار شد تا به نتیجه برسیم.

جلیلی با بیان اینکه در شرایط تاریخی امروز جمهوری اسلامی یک مؤلفه قدرت جهانی است و دشمنان نیز به این موضوع اعتراف کرده است؛ اظهار کرد: دشمنان فهمیده‌اند که ملت ایران ملتی متفاوت است، بنابراین دست به هر کاری می‌زند تا اعتقاد و آرمان مردم را بگیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ملت ایران را یک الگوی قدرت برای جهان دانست و افزود: این موضوع به جهان مخابره می‌شود و دشمن می‌داند اگر این الگو را در عرصه اقتصاد و صنعت به کار بگیرد چه شکوفایی به بار خواهد آمد.

وی، در ادامه صحبت‌های خود راه برون رفت از مشکلات را اندیشه دینی دانست و عنوان کرد: دشمنان ما نیز این موضوع را به خوبی می‌دانند و بدین سبب است که تمامی امکانات خود را علیه این تفکر بسیج کرده‌اند اما در برابر ملتی که همراهی پیامبر (ص) را برای خود افتخار می‌داند، مستاصل مانده‌اند.

جلیلی در پایان با بیان اینکه امیدوار است که با پشت سر گذاشتن موانع، اقتصاد ما نیز شکوفا شود؛ تصریح کرد: مردم باید کمک کنند و به مسئولان گوشزد کنند تا نقاط ضعف برطرف شود و این انقلاب و این حرکت ادامه پیدا کند تا به صاحب اصلی آن برسد.