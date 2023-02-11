به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آرمن پرس، نخست‌ وزیر ارمنستان «نیکول پاشینیان» امروز شنبه به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران پیام‌ های تبریکی به رهبر معظم انقلاب و رئیس‌ جمهور اسلامی ایران ارسال کرد.

بر اساس اعلام دفتر نخست‌وزیر ارمنستان، در متن یکی از این پیام ها خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران آمده است: چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به شما تبریک می گویم. روابط گرم و دوستانه ارمنستان و ایران با ریشه های چند صد ساله، تاریخ و سنت غنی برای دو کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بیش از ۳ دهه از برقراری روابط دیپلماتیک بین جمهوری ارمنستان و جمهوری اسلامی ایران می گذرد که در این مدت شاهد همکاری های دوجانبه مستمر و محکم بوده ایم.

پیام مذکور خطاب به حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه می افزاید: من اطمینان دارم که روابط دوستانه ارمنستان و ایران که در فضای احترام و اعتماد متقابل شکل گرفته است، دستاوردهای بزرگ تری را در آینده به نفع مردم 2 کشور به ثبت خواهد رساند. با استفاده از این فرصت، برای شما آرزوی سلامتی و بهروزی وافر دارم.

«نیکول پاشینیان» در پیام خود خطاب به سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور اسلامی ایران نیز تأکید کرد: با توجه به اهمیت زیادی که برای دیدگاه‌ های دو طرف به منظور برقراری و تقویت صلح و ثبات منطقه‌ ای قائلم، دعوت رسمی خود از شما برای سفر به ایروان را که در سفر سال گذشته به تهران مطرح کردم، تکرار می‌کنم. با بهره گیری از این فرصت، برای شما موفقیت‌ های جدید و برای مردم ایران صلح پایدار آرزومندم.