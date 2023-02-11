ارائه خدمات امدادی به ۵۳۱ گلستانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم غریب آبادی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: به منظور پوشش امدادی راهپیمایی ۲۲ بهمن ۲۰۴ نیروی امدادی در قالب ۴۹ تیم با ۴۹ خودرو شامل ۶ دستگاه آمبولانس، ۱۲ خودروی کمک دار سبک، پنج دستگاه موتورلانس، ۲۴ خودروی سواری، دو خودروی ون و مینی بوس (برای حمل نیروها) بکارگیری شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان افزود: نیروی های امدادی به همراه اعضای جوانان در مسیر راهپیمایی با آمبولانس، موتورلانس و پیاده با کیف کمک های اولیه راهپیمایان را همراهی کردند.

وی بیان کرد: نیروهای هلال احمر با برپایی ایستگاه سلامت به ۵۳۱ نفر از مردم مراجعه کننده خدمات کنترل فشارخون و قند خون ارائه دادند.