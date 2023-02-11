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۲۲ بهمن ۱۴۰۱، ۲۱:۰۸

مدیرعامل هلال احمر گلستان خبرداد؛

ارائه خدمات امدادی به ۵۳۱ گلستانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن

ارائه خدمات امدادی به ۵۳۱ گلستانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن

گرگان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان از ارائه خدمات امدادی به ۵۳۱ نفر از مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن سال ۱۴۰۱ در استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم غریب آبادی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: به منظور پوشش امدادی راهپیمایی ۲۲ بهمن ۲۰۴ نیروی امدادی در قالب ۴۹ تیم با ۴۹ خودرو شامل ۶ دستگاه آمبولانس، ۱۲ خودروی کمک دار سبک، پنج دستگاه موتورلانس، ۲۴ خودروی سواری، دو خودروی ون و مینی بوس (برای حمل نیروها) بکارگیری شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان افزود: نیروی های امدادی به همراه اعضای جوانان در مسیر راهپیمایی با آمبولانس، موتورلانس و پیاده با کیف کمک های اولیه راهپیمایان را همراهی کردند.

وی بیان کرد: نیروهای هلال احمر با برپایی ایستگاه سلامت به ۵۳۱ نفر از مردم مراجعه کننده خدمات کنترل فشارخون و قند خون ارائه دادند.

کد مطلب 5707024

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