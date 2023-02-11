حضور باشکوه مردم در ۲۲ بهمن توطئه دشمنان را نقش بر آب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی شامگاه شنبه در حسینیه شهدای مدافع حرم استان سمنان اظهار داشت: حضور شکوهمند مردم شریف و نجیب ایران اسلامی در راهپیمایی امروز پاسخی کوبنده به تمامی یاوه گویانی بود که از طریق رسانه‌های خود فروخته به صورت شبانه روزی در حال تخریب هستند.

عضو شورای معاونین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور افزود: راهپیمایی امروز به جهانیان ثابت کرد، مردم ایران اسلامی به آرمان‌های انقلاب متعهد هستند و لحظه‌ای از پشتیبانی رهبر فرزانه انقلاب غافل نخواهند شد.

محمودی بیان داشت: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن موجب شد تا مدیران و مسئولان احساس دِین به مردم داشته باشند و وظایف محوله را به نحو شایسته به انجام دهند؛ دشمنان با بزرگ نمایی مشکلات تلاش داشتند بین مردم و نظام اسلامی فاصله ایجاد کنند اما حضور گسترده اقشار مختلف مردم در راهپیمایی امروز تمام توطئه‌های آنان را نقش برآب کرد.

