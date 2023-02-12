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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۳۸

مدیرکل زندان‌های البرز:

رویکرد سازمان زندان‌ها مبتنی بر پژوهش است

رویکرد سازمان زندان‌ها مبتنی بر پژوهش است

کرج- مدیرکل زندان‌های استان البرز گفت: یکی از نشانه‌های توسعه در زندان‌های کشور رویکرد مبتنی بر پژوهش سازمان زندان ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی چهار محالی صبح یکشنبه در دیدار با گروه پژوهشیِ طرحِ نیازهای آموزشی کارکنان زندان‌های سراسر کشور اظهار کرد: رویکرد علمی سازمان زندان‌های کشور به خصوص مرکز آموزش و پژوهش سازمان برای مدیران اجرایی نقطه عطفی است که ما را هرچه بیشتر با نظام دانشگاهی پیوند می‌زند و نقش مهمی در توسعه اولویت‌های سازمانی دارد.

وی افزود: بعد از فرمایش بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران که «زندان‌ها باید به دانشگاه تبدیل شود» در این چهار دهه نظام زندانبانی از سیستم امنیتی به نظام اصلاحی و تربیتی تغییر یافت و اصول اعتقادی، رأفت، مهربانی، دلبستگی و مسؤلیت پذیری جایگزین نظام صرف تأمینی شد و درحال حاضر شاهد رسیدن به نقطه مطلوبِ این تلاش و این رویکرد هستیم.

مدیر کل زندان‌های استان البرز در ادامه، آموزش کارکنان در تحقق اولویت‌ها و اهداف سازمانی را یکی از مهمترین ویژگی‌های این راهبرد دانست و از شروع این طرح در استان البرز اظهار خرسندی کرد.

اجرای طرح نیازهای آموزشی کارکنان زندان‌های سراسر کشور

در ادامه این جلسه فرزانه قادری کارشناس ارشد مرکز آموزش و پژوهش سازمان زندان‌ها و سرپرست گروه تحقیقیِ «طرح نیازهای آموزشی کارکنان زندان‌های سراسر کشور» گفت: آنچه که توسط مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش سازمان در ۲۳ اولویت پژوهشی مطرح شده است پژوهشی مبتنی بر الویت‌های ده‌گانه سازمانی است که عملیاتی، کاربردی و جهت حل مشکلات و موانع پیش رو تدوین شده است.

وی در خصوص پژوهش حاضر اظهار داشت: این طرح در سراسر کشور از طریق ارسال پرسشنامه برای هر پست سه نفر انجام گرفته اما استان تهران و البرز علاوه برتکمیل پرسشنامه از محل کار کارکنان بازدید و از نزدیک با مدیران پایه و صاحبان مشاغل مصاحبه انجام شد.

قادری ضمن تقدیر و تشکر از همکاری صمیمی کارکنان زندان‌های البرز اظهار داشت: در اجرای طرح نیازسنجی آموزشی کارکنان تعیین شایستگی مشاغل زندانبانی و تحلیل درست شغل کارکنان یکی از مهم‌ترین اهداف به شمار می‌رود که محقق در مصاحبه‌های تخصصی با متصدی پست‌های مختلف در پوسته داخلی زندان به بررسی شرح وظایف پرداختند و در مرحله بعد برای هر کدام از فعالیت‌های شغلی کارکنان نیازهای آموزشی تعیین می‌شود.

در ادامه این جلسه واعظی سرپرست توسعه جهاد دانشگاهی استان تهران از همکاری مناسب جهاد دانشگاهی و زندان‌ها ابراز خرسندی و خاطر نشان کرد: ما امروز در استان البرز شاهد همکاری بسیار خوب کارکنان با گروه تحقیقی بودیم و این نشان می‌دهد کارکنان هم علاقمند به تغییر و حرکت مؤثر در مجموعه کاری هستند.

وی افزود: جهاد دانشگاهی به عنوان یکی از مراکز علمی آمادگی خود را جهت توسعه علمی زندان‌ها اعلام می‌کند و آمادگی برگزاری کارگاه آموزشی برای کارکنان زندان‌های البرز و تهران را نیز دارد.

کد مطلب 5707135

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