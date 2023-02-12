به گزارش خبرنگار مهر، علی چهار محالی صبح یکشنبه در دیدار با گروه پژوهشیِ طرحِ نیازهای آموزشی کارکنان زندانهای سراسر کشور اظهار کرد: رویکرد علمی سازمان زندانهای کشور به خصوص مرکز آموزش و پژوهش سازمان برای مدیران اجرایی نقطه عطفی است که ما را هرچه بیشتر با نظام دانشگاهی پیوند میزند و نقش مهمی در توسعه اولویتهای سازمانی دارد.
وی افزود: بعد از فرمایش بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که «زندانها باید به دانشگاه تبدیل شود» در این چهار دهه نظام زندانبانی از سیستم امنیتی به نظام اصلاحی و تربیتی تغییر یافت و اصول اعتقادی، رأفت، مهربانی، دلبستگی و مسؤلیت پذیری جایگزین نظام صرف تأمینی شد و درحال حاضر شاهد رسیدن به نقطه مطلوبِ این تلاش و این رویکرد هستیم.
مدیر کل زندانهای استان البرز در ادامه، آموزش کارکنان در تحقق اولویتها و اهداف سازمانی را یکی از مهمترین ویژگیهای این راهبرد دانست و از شروع این طرح در استان البرز اظهار خرسندی کرد.
اجرای طرح نیازهای آموزشی کارکنان زندانهای سراسر کشور
در ادامه این جلسه فرزانه قادری کارشناس ارشد مرکز آموزش و پژوهش سازمان زندانها و سرپرست گروه تحقیقیِ «طرح نیازهای آموزشی کارکنان زندانهای سراسر کشور» گفت: آنچه که توسط مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش سازمان در ۲۳ اولویت پژوهشی مطرح شده است پژوهشی مبتنی بر الویتهای دهگانه سازمانی است که عملیاتی، کاربردی و جهت حل مشکلات و موانع پیش رو تدوین شده است.
وی در خصوص پژوهش حاضر اظهار داشت: این طرح در سراسر کشور از طریق ارسال پرسشنامه برای هر پست سه نفر انجام گرفته اما استان تهران و البرز علاوه برتکمیل پرسشنامه از محل کار کارکنان بازدید و از نزدیک با مدیران پایه و صاحبان مشاغل مصاحبه انجام شد.
قادری ضمن تقدیر و تشکر از همکاری صمیمی کارکنان زندانهای البرز اظهار داشت: در اجرای طرح نیازسنجی آموزشی کارکنان تعیین شایستگی مشاغل زندانبانی و تحلیل درست شغل کارکنان یکی از مهمترین اهداف به شمار میرود که محقق در مصاحبههای تخصصی با متصدی پستهای مختلف در پوسته داخلی زندان به بررسی شرح وظایف پرداختند و در مرحله بعد برای هر کدام از فعالیتهای شغلی کارکنان نیازهای آموزشی تعیین میشود.
در ادامه این جلسه واعظی سرپرست توسعه جهاد دانشگاهی استان تهران از همکاری مناسب جهاد دانشگاهی و زندانها ابراز خرسندی و خاطر نشان کرد: ما امروز در استان البرز شاهد همکاری بسیار خوب کارکنان با گروه تحقیقی بودیم و این نشان میدهد کارکنان هم علاقمند به تغییر و حرکت مؤثر در مجموعه کاری هستند.
وی افزود: جهاد دانشگاهی به عنوان یکی از مراکز علمی آمادگی خود را جهت توسعه علمی زندانها اعلام میکند و آمادگی برگزاری کارگاه آموزشی برای کارکنان زندانهای البرز و تهران را نیز دارد.
نظر شما