افتتاح ۱۱ پروژه توزیع نیروی برق در شهرستان تویسرکان

رضا کریم پور در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: این ۱۱ پروژه شامل احداث پست عمومی هوایی بلوار شهید عینعلی، احداث شبکه زمینی بلوار شهید بهشتی، تأمین برق متقاضیان منطقه فاران، تأمین برق سایت جدید روستای برفیان، اصلاح و بهینه سازی شبکه برق شهرک نیروی انتظامی، اصلاح و بهینه شبکه برق شهرک فرهنگیان و سپاه، اصلاح و بهینه شبکه برق بلوار شهید اشرفی اصفهانی، احداث شبکه فشار ضعیف روستایی، اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف روستایی، اصلاح و بهینه شبکه برق روستای قلقل و پروژه‌های نیرورسانی تأمین برق صنایع، کشاورزی، دامداری و چاه آب و… است.

وی یادآور شد: تداوم توزیع مطمئن و پایدار نیروی برق، توسعه زیر ساخت‌های تأمین برق، افزایش قابلیت اطمینان و تاب آوری شبکه، بهبود مبلمان شهری و کاهش خاموشی در جهت رضایت بیش از پیش مشترکین عزیز شهرستان از اهداف مهم افتتاح این پروژه‌ها است.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان تویسرکان تصریح کرد: ادامه احداث شبکه زمینی بلوار شهید بهشتی پس از مساعد شدن شرایط جوی انجام خواهد شد.