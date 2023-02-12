رصد دومین نشتی در کپسول روسی در ایستگاه فضایی بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، روز گذشته ماموران کنترل پرواز در مسکو متوجه کاهش فشار در کپسول باری رباتیک «پروگرس ۸۲»شدند. این کاهش فشار در سیستم خنک کننده کپسول پروگرس اتفاق افتاده است.

مقامات ناسا در بیانیه ای نوشته اند: دلیل نشتی ماده خنک کننده تحت بررسی است. دریچه ها بین پروگرس ۸۲ و ایستگاه فضایی بین المللی باز هستند و دما و فشار در کل ایستگاه نرمال است. خدمه از نشتی مطلع شده اند و در معرض خطر قرار ندارند. علاوه بر آن فعالیت های معمول ایستگاه فضایی بین المللی در حال انجام است.

پروگرس ۸۲ در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۲ میلادی به ایستگاه فضایی بین المللی رسید و قرار بود ۱۷ فوریه ۲۰۲۳ میلادی از آن جدا شود. هنوز مشخص نیست کپسول در تاریخ تعیین شده به زمین بازمی گردد یا ماموران کنترل آن را برای مدتی طولانی تر در فضا نگه می دارند.

این در حالی است که چندی قبل کپسول MS۲۲ سایوز که در سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی۳ فضانورد را به ایستگاه فضایی بین المللی برده بود و قرار بود در مارس ۲۰۲۳ آنها را به زمین برگرداند با نشتی روبرو شد.