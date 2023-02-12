به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تنیس روی میز طی یک ماه آینده برگزارکننده یک دوره رقابت های کانتندر در رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان دختر و پسر خواهد بود. این مسابقات اواخر اسفندماه به میزبانی سلیمانیه عراق برگزار می شود و نتایج به دست آمده در آن تاثیر مستقیم روی رنکینگ بازیکنان شرکت کننده خواهد داشت.

حضور در این مسابقات برای پینگ پنگ بازان ایران به صورت زمینی امکان پذیر است. همین مسئله که منجر به حذف هزینه سنگین سفر هوایی می شود در کنار تجربه خوبی که سال گذشته بازیکنان ایران از کسب امتیاز رنکینگ به واسطه حضور در مسابقات عراق به دست آوردند، باعث حضور پرتعداد آنها برای دوره جدید این رقابت ها شده است.

برای مسابقات تنیس روی میز کانتندر عراق حدود ۴۰ بازیکن دختر و پسر در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان ایران اعلام آمادگی کرده اند. حضور این بازیکنان با هزینه شخصی انجام می شود اما اعزام مربیان و سرپرستان توسط فدراسیون انجام می شود.

این برای دومین بار است که پینگ پنگ بازان رده های سنی ایران در مسابقات کانتندر عراق شرکت می کنند. سال گذشته ۳۲ نماینده از ایران در این رقابت ها شرکت داشتند.