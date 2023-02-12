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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲:۰۳

سرپرست حفاری شمال خبر داد؛

‌آغاز تولید و بهره‌برداری از نخستین چاه میدان نفتی مارون ۱ و۴

‌آغاز تولید و بهره‌برداری از نخستین چاه میدان نفتی مارون ۱ و۴

پاکروان از آغاز تولید و بهره برداری از نخستین چاه پروژه مارون ۱ و ۴ در طرح نگهداشت و افزایش تولید میادین ۲۸ گانه توسط این شرکت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هلدینگ انرژی بنیاد مستضعفان، مرتضی پاکروان با اعلام این خبر گفت: همزمان با ایام فرخنده دهه فجر انقلاب اسلامی ایران، نخستین چاه پروژه مارون ۱و ۴ در طرح نگهداشت و افزایش تولید میادین ۲۸ گانه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب که با ظرفیت تولید بالغ بر هزار و پانصد بشکه نفت در روز به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: تا کنون ۲ چاه تعمیری از مجموع چاه‌های در تعهد اجرای پروژه، تحویل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب شده است و ۲ چاه دیگر نیز حفاری و تکمیل شده که به زودی وارد مدار تولید میدان مارون می‌شود.

پاکروان با تبریک این دستاورد و تقدیر از حسن همکاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به عنوان کارفرمای پروژه افزود: بدون شک این موفقیت در سایه همت و تلاش قابل تقدیر همکاران و پرسنل توانمند شرکت حفاری شمال در اجرای موفق این پروژه حاصل شده است.

سرپرست حفاری شمال ابراز امیدواری کرد با اهتمام لازم و اجرای مطلوب، دقیق و به موقع این پروژه که از بیشترین میزان پیشرفت در کل طرح‌های ۲۸ مخزن برخوردار است و همچنین تعامل حرفه‌ای و به موقع کارفرما به ویژه در بخش مالی شاهد بهره برداری کامل از پروژه مارون در کوتاه‌ترین زمان ممکن باشیم.

کد مطلب 5707406

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