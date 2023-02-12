طرح هر دانش آموز یک همیار دامپزشکی در مدارس بویراحمد اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر آشتیانی مقدم ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دامپزشکی و آموزش و پرورش، دانش آموزان ابتدایی، متوسطه اول و دوم با موضوع بهداشت فرآورده‌های خام دامی، بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، مخاطرات کشتار غیرمجاز دام و طیور در معابر عمومی آشنا می‌شوند. گ

وی بیان داشت: شناخت مخاطرات کشتار غیرمجاز دام توسط دانش آموزان و انتقال آن به خانواده نقش مهمی در سلامت جامعه دارد.

آشتیانی مقدم افزود: آموزش گسترده در مورد بیماری‌های مشترک بین انسان و دام مانند تب مالت و سیاه زخم، آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و همچنین مخاطرات کشتار غیرمجاز دام و طیور از طریق آموزش‌های ترویجی و پخش فیلم و انیمیشن به دانش آموزان از اهداف اجرای این طرح است.

وی اظهار داشت: دانش آموزان به عنوان بازرسان افتخاری و همیار دامپزشکی ضمن آشنا کردن خانواده‌ها با آثار مخرب کشتارهای غیرمجاز دام و طیور، آنها را از مصرف گوشت قرمز و مرغ بدون تاریخ و علامت استاندار دامپزشکی و همچنین مصرف شیر پاستوریزه نشده به دلیل انتقال بیماری‌ها منع می‌کنند.