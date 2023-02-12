پیام تبریک دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین به رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه فلسطین الیوم، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در پیامی خطاب به آیت الله سیدعلی خامنه ای رهبر معظم انقلاب، چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفت.

زیاد النخاله در این پیام تاکید کرده است که مقاومت با پشتیبانی‌های ایران قوی‌تر شده و همین امر موجب شده که رژیم صهیونیستی درباره زوال خود نگران شود.

وی تاکید کرد: پیروزی انقلاب اسلامی ایران تبدیل به مقصد و پناهی برای آزادگان و پرچم راهنمایی برای همه کسانی شد که به دنبال آزادی هستند.

النخاله افزود: انقلاب اسلامی ایران پشتیبان حقیقی ملت مجاهد و مظلوم فلسطین است. ملت فلسطین و مقاومت آن، امروز با وجود همه چالش‌ها و همه حمایتی که دشمن صهیونیستی از آمریکا و غرب دریافت می‌کند، بیش از پیش قدرتمندتر شده است.

النخاله در پیام خود تاکید کرد: انقلاب اسلامی چهره منطقه را تغییر داد و آثار بزرگی در جهان و در سیاست‌های آن گذاشت.

زیاد النخاله انقلاب اسلامی را پشتیبان حقیقی ملت مجاهد و مظلوم فلسطین دانست و گفت: ملت فلسطین و مقاومت آن، امروز با وجود همه چالش‌ها و همه حمایتی که دشمن صهیونیستی از آمریکا و غرب دریافت می‌کند، بیش از پیش قدرتمندتر شده است.

دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ادامه این پیام عنوان کرد: امروز با یاری حق تعالی ما به پیروزی نزدیک‌تر شده‌ایم، با وجود محاصره و ظلم دشمن آمریکایی صهیونیستی، مجاهدان ما در سراسر خاک فلسطین، قهرمانی‌های خود را در مقابله با اشغالگران صهیونیستی ثبت می‌کنند همچنان که سران دشمن امروز دارند با نگرانی از امکان زوال رژیم خود سخن می‌گویند.