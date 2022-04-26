النخاله: تا تحقق پیروزی عقب نخواهیم نشست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، زیاد النخاله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین با اشاره به اینکه ملت فلسطین حامی قدس و مسجدالاقصی خواهد بود، تاکید کرد: قدس از آن ماست و فلسطین سرزمین ما است.
وی افزود: ملت ما اراده قوی دارد و ما از قدس نمیگذریم. رزمندگان ما مساحت فلسطین را از بازداشتگاهها گرفت تا تونل آزادی و گردان جنین و اراضی ۴۸ و کرانه باختری و قدس پوشش میدهند و غزه دژ مقاومت است.
النخاله تاکید کرد: شمشیر قدس حامی قدس خواهد بود. ما تا تحقق پیروزی عقب نخواهیم نشست.
وی در ادامه از حمایت تمام قد ایران از فلسطین در راه آزادی فلسطین و قدس سخن گفت و افزود: روز قدس که از سوی امام خمینی (ره) نامگذاری شد، روز وحدت کلمه مسلمانان در سراسر دنیا در یاری قدس و فلسطین و ملت مقاوم آن است.
النخاله از شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان شهید قدس نام برد که نمادی برای همه رزمندگان به خاطر قدس شد.
دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین بر باقی ماندن هویت اسلامی قدس تاکید کرد.
شیخ عیسی قاسم: رژیم صهیونیستی محکوم به زوال است
شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین گفت: امت ما امروز مسئولیت بزرگی برای احیای روز جهانی قدس در برابر همه چالشها دارد.
وی بر ضرورت تحرک و فعالیت بیشتر در روز قدس امسال در مقایسه با سالهای گذشته تاکید کرد و اینکه رویارویی جدی تر و قویتر از سالهای قبلی باشد.
عیسی قاسم گفت: مسجدالاقصی در معرض حملات صهیونیستها قرار داد و این بزرگترین تهدید به قداست و جایگاه الهی این مسجد است. ملتهای مسلمان حامی حرمت اسلامی هستند. ملت بحرین به شستن لکه ننگ عادی سازی اهتمام دارد. ملت ما پیشاپیش ملتها روز جهانی قدس را گرامی خواهد داشت.
وی افزود: قدس و فلسطین و امت سالامی از هجمه رژیم صهیونیستی رنج میبرد.
شیخ عیسی قاسم، رژیم صهیونیستی را محکوم به زوال و رفتن به زباله دان تاریخ دانست و گفت: گرامیداشت روز قدس امسال شرایط خاص خود را دارد و باید با قدرت انجام شود.
وی بر نابودی رژیم صهیونیستی و مقابله با تحرکات عادی سازی روابط با این رژیم تاکید کرد.
معاون دبیر کل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین: ملت فلسطین با یاس بیگانه است
ابواحمد فواد معاون دبیر کل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین هم گفت: ابتکار امام خمینی (ره) در زمینه روز قدس، وجدان جهانی را در برابر مسئولیتهای اخلاقی و انسانی قرار داد.
وی در ادامه به نقش پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در حمایت از مستضعفان به ویژه ملت فلسطین اشاره کرد و افزود: ایران با تمام توان حامی محور مقاومت به ویژه مقاومت فلسطین است. ملت فلسطین ملتی است که با یاس بیگانه و دست برداشتن از حقوقش را برنمی تابد. ۷۴ نکبت و اشغالگری عزم و اراده ملت فلسطین را متزلزل نکرد.
فواد نیز رژیم صهیونیستی را رو به زوال دانست و گفت: پیامدها میگوید که اشغالگران رو به زوال هستند و رژیم صهیونیستی هرچه قدرت داشته باشد، رو به زوال است. اراده ملت ما و محور مقاومت، پیروزی را به ارمغان خواهد آورد. محور مقاومت مدافع اصلی قدس و مقدسات خواهد ماند.
وی به روح شهیدان امت اسلامی و در رأس آنها شهید حاج قاسم سلیمانی که در راه فلسطین جانفشانی کردند، درود فرستاد.
مفتی عراق: برخی حکام عرب از فلسطین و قدس دست کشیدهاند
مهدی الصمیدعی مفتی عراق هم گفت: برخی حکام عرب از فلسطین و قدس در ازای ماندن بر مسند قدرت، دست کشیدهاند. از همه مسلمانان میخواهم که در روز جهانی قدس متحد عمل کنند تا به جهانیان ثابت کنیم که ما به سوی پیروزی حرکت میکنیم.
وی افزود: علما باید کلمه حق را بگویند و برای وحدت امت اسلامی در کنار ملت خود بایستند. آنها باید دعوت به مشارکت در روز جهانی قدس کنند تا به دنیا وحدت مسلمانان را ثابت کنیم. جریان نفاق در مسیر عادی سازی حرکت کرده است که این جرمی است که از سوی خدا و مسلمانان بخشیده نخواهد شد.
خطیب مسجدالاقصی: قدس امروز شبیه به پادگان نظامی است
شیخ عکرمه صبری خطیب مسجدالاقصی هم اعلام کرد: قدس امروز شبیه به پادگان نظامی است و این گواهی بر اشغالی بودن این شهر است. اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی با هدف در تنگنا قرار دادن مسجدالاقصی است.
وی افزود: آنچه در ماه رمضان رخ داد تأکیدی بر طمع ورزی صهیونیستها به آن است. نیروهای رژیم صهیونیستی بیش از ۶۰۰ جوان را بازداشت و بیش از ۵۰۰ نفر دیگر را زخمی کردهاند اما با این وجود در برپایی راهپیمایی روز پرچم شکست خوردند.
صبری گفت: قدس فقط برای فلسطینیها نیست و همانند مکه مکرمه و مدینه منوره است و مسئولیت حمایت از آن بر دوش همه مسلمانان است. مسیر از قدس نباید منحرف شود. همه مسلمانان در دنیا باید به اشغالگران برای دست برداشتن از حملاتشان فشار بیاورند. از حکومتهای عربی و اسلامی میخواهیم که به نقش خود عمل کنند. ساکنان قدس به نیابت از مسلمانان به وظیفه خود عمل میکنند. امت اسلامی باید حامی قدسیها و پایداری آنها باشد. عادی سازی که قبلاً مخفی بود و امروز علنی شده است تأثیری بر ما نخواهد داشت زیرا کشورهای سازشکار قبلاً هم صوری ما را حمایت میکردند.
هادی العامری: روز قدس روز تجدید بیعت با قدس و ملت فلسطین است
هادی العامری رئیس ائتلاف فتح عراق گفت: ما امروز به همراه همه مسلمانان و آزادگان دنیا روز قدس را گرامی خواهیم داشت. روز قدس روز تجدید عهد و بیعت با قدس عزیز و ملت مقاوم فلسطین است.
وی افزود: ادامه اشغالگری صهیونیستها در مسجدالاقصی جنایتی است که باید تمام شود. این زخمی عمیق در امت اسلامی است. دعوت امام خمینی (ره) در زمینه روز قدس پیام رسانهای ندارد بلکه پروژه آزادسازی راهبردی به منظور بسیج همه توان امت اسلامی است.
العامری گفت: اعراب در مسیر عادی سازی بر یکدیگر پیشه میگیرند و روز قدس، طرح امید و مقاومت برای خیزش امت اسلامی است. بشارتهای آزادی از عراق برمی خیزد و این وعده الهی است که به آن اعتقاد داریم و رژیم صهیونیستی آنرا میداند. مما به نقش تاریخی و مقدس واقفیم و از این رو گروههای عراقی در میدان حاضر هستند تا به وظیفه خود در نبرد آزادی قدس بپردازند.
وی افزود: ما امروز شاهد توسعه مقاومت در عراق هستیم. مواضع ملت ما و مرجعیت عالی با قدس و ملت فلسطین و مخالف عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است. همه باید درباره حرکت به سمت عادی سازی برحذر باشند. تلاشهای مقاومت در عراق در راستای آزاد ادامه دار است.
وی تصریح کرد: اشغالگران به اشغالگری سیاسی و امنیتی و اقتصادی و فرهنگی روی آوردهاند. اشغالگران به دنبال مسخ هویت اسلامی عراق هستند. آثار صهیونیستها در ویرانی عراق و آزادسازی عراق از لوث آمریکاییها به مثابه آزادسازی از لوث صهیونیستهاست. آزادسازی کامل به وحدت صفوف نیاز دارد.
العامری هم رژیم صهیونیستی را رو به زوال دانست.
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