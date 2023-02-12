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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۴:۱۶

نماینده مردم جهرم در مجلس:

۵۰ درصد مراجعه کنندگان مراکز درمانی جهرم غیر بومی هستند

۵۰ درصد مراجعه کنندگان مراکز درمانی جهرم غیر بومی هستند

جهرم-نماینده مردم جهرم در مجلس گفت: نزدیک به ۵۰ درصد بیماران مراجعه کنندگان به مراکز درمانی جهرم غیربومی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی کوچی صبح یکشنبه در آئین افتتاح فاز اول درمانگاه تخصصی و جراحی جهرم گفت: جهرم به عنوان قطب پزشکی جنوب فارس و قطب توریسم درمانی جنوب کشور در سطح کشور مطرح است و معتقدم نظام سلامت یکی از زیرساخت‌های توسعه هر منطقه‌ای هست.

نماینده مردم جهرم در مجلس افزود: همراه با توسعه راه‌های مواصلاتی، فرودگاه بین المللی، آب پایدار و منطقه ویژه اقتصادی، یکی از محورهای توسعه شهرستان توسعه زیرساخت‌های درمانی شهرستان است.

وی بیان کرد: امروزه شاهدیم که نزدیک به ۵۰ درصد بیماران مراجعه کنندگان به مراکز درمانی جهرم غیربومی هستند که این موضوع در ارتقای شهرستان و هم‌چنین در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی و اشتغال تأثیرگذار است.

رضایی کوچی با اشاره به اینکه در حوزه بهداشت و درمان نیازمند مراکز خصوصی هستیم، عنوان کرد: باید قدرت انتخاب برای مردم در نظر گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه مراکز درمانی خصوصی مکمل و حمایت‌گر بیمارستان‌های دولتی هستند و از گسترش آنها استقبال می‌کنیم، اظهار کرد: با راه‌اندازی درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های تخصصی خصوصی هم زمینه اشتغال ایجاد می‌شود و هم شاهد توسعه نظام سلامت شهرستان خواهیم بود و باید همکاری لازم با بخش خصوصی صورت بگیرد.

امیدوارم این مدل کارها در شهرستان بیشتر شود. هر فردی که بخواهد در حوزه سلامت سرمایه‌گذاری کند قطعاً حمایت خواهیم کرد.

کد مطلب 5707526

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