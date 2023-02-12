۵۰ درصد مراجعه کنندگان مراکز درمانی جهرم غیر بومی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی کوچی صبح یکشنبه در آئین افتتاح فاز اول درمانگاه تخصصی و جراحی جهرم گفت: جهرم به عنوان قطب پزشکی جنوب فارس و قطب توریسم درمانی جنوب کشور در سطح کشور مطرح است و معتقدم نظام سلامت یکی از زیرساختهای توسعه هر منطقهای هست.
نماینده مردم جهرم در مجلس افزود: همراه با توسعه راههای مواصلاتی، فرودگاه بین المللی، آب پایدار و منطقه ویژه اقتصادی، یکی از محورهای توسعه شهرستان توسعه زیرساختهای درمانی شهرستان است.
وی بیان کرد: امروزه شاهدیم که نزدیک به ۵۰ درصد بیماران مراجعه کنندگان به مراکز درمانی جهرم غیربومی هستند که این موضوع در ارتقای شهرستان و همچنین در حوزههای مختلف از جمله اقتصادی و اشتغال تأثیرگذار است.
رضایی کوچی با اشاره به اینکه در حوزه بهداشت و درمان نیازمند مراکز خصوصی هستیم، عنوان کرد: باید قدرت انتخاب برای مردم در نظر گرفته شود.
وی با تاکید بر اینکه مراکز درمانی خصوصی مکمل و حمایتگر بیمارستانهای دولتی هستند و از گسترش آنها استقبال میکنیم، اظهار کرد: با راهاندازی درمانگاهها و بیمارستانهای تخصصی خصوصی هم زمینه اشتغال ایجاد میشود و هم شاهد توسعه نظام سلامت شهرستان خواهیم بود و باید همکاری لازم با بخش خصوصی صورت بگیرد.
امیدوارم این مدل کارها در شهرستان بیشتر شود. هر فردی که بخواهد در حوزه سلامت سرمایهگذاری کند قطعاً حمایت خواهیم کرد.
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