حادثه زمین فوتبال چوار در مقیاس جهانی باید معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله نور کریمی تبار ظهر یکشنبه در یادواره شهدای زمین فوتبال چوار اظهار کرد: مقام معظم در کنگره سه هزار شهید استان ایلام به شکل مبسوط و کامل به موضوع فاجعه فوتبال چوار اشاره کردند و لازم است اکنون بیش از گذشته این موضوع در بعد ملی و جهانی مطرح شود.

وی افزود: مقام معظم رهبری با تاکید و یادآوری واقعه بمباران زمین فوتبال شهر چوار در سال ۶۵، تکلیفی بزرگ برای هنرمندان و اهل قلم، برای بیان این رویداد در عرصه جهانی تعیین کردند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در طول سال‌های گذشته، نتوانستیم داد مظلومیتمان را فراتر از استانمان بیان کنیم، اظهار داشت: رهنمود رهبری پس از ۳۵ سال از وقوع این جنایت، مظلومیت شهدای فوتبال چوار را نشان داد و باید مسئولان امر تلاش کنند آن‌را به عنوان یک سند جنایت در بعد بین المللی بیان کنند.

حجت‌الاسلام کریمی تبار یادآور شد: تولید فیلم، داستان و رمان در این زمینه باید در برنامه‌های هنرمندان گنجانده شود.

وی فوتبال را ورزشی جهانی، دارای محبوبیت و مقبولیت و پرطرفدار دانست و اضافه کرد: امیدوارم وزارت ورزش و جوانان نیز این مسئله را در برنامه‌های خود بطور ویژه دنبال کند.