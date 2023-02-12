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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۹:۱۵

شهردار تبریز:

پل ولایت تبریز نیمه شعبان به اتمام می‌رسد

پل ولایت تبریز نیمه شعبان به اتمام می‌رسد

تبریز- شهردار کلانشهر تبریز بر اتمام پروژه پل ولایت تا نیمه شعبان سال جاری تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار در بازدید از پروژه ولایت به همراه رئیس و جمعی از اعضای شورای شهر گفت: مدیریت شهری به تاریخ دقیق زمانبندی قائل است اما در این پروژه بدلیل بروز برخی مسائل فنی، اتمام پروژه تا نیمه شعبان را می‌پذیریم.

وی با بیان اینکه پل ولایت یکی از سنگین‌ترین پروژه‌های شهری از نظر حجم عملیات و هزینه‌ای است گفت: با اجرای بزرگراه ولایت از تقاطع خیابان استاندارد تا سه راهی اهر، شهرک‌های شرق تبریز از بن بست خارج می‌شوند.

وی با بیان اینکه این مسیر علاوه بر فواید ترافیکی، به عنوان مسیر جایگزین برای تخلیه شهرک‌های شرق تبریز در مواقع بحرانی کارساز خواهد بود افزود: بزرگراه ولایت به مانند اتوبان پاسداران به عنوان مانعی در توسعه ساخت و سازهای غیرمجاز نیز مؤثر خواهد بود.

گفتنی است پروژه تقاطع غیر همسطح دوکمال در امتداد اتوبان ولایت با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی مراحل پایانی عملیات عمرانی را سپری می‌کند.

پل ولایت به طول ۴۴۰ و عرض ۲۴ متر یکی از بزرگترین پل‌های بتونی منطقه به شمار می‌آید.

وی یادآور می‌شود پل دوکمال (ولایت) دومین تقاطع غیرهمسطح اتوبان ولایت است که به طول ۸ کیلومتر شهرک‌های نصر، مصلی، کرکج، طلاییه و اکباتان را به آرپادره سی و جاده اهر متصل می‌کند.

کد مطلب 5707571

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    نظرات

    • مهدی IR ۲۱:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
      1 0
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      آقا چند سال است خیابان نیمه کاره بارناواک و اهراب به جلو باغ گلستان را تملک کردید فقط لونه سگ و معتادان شده و گرد و خاک برای شهروندان شهر دار محترم سری بزند به این محل مردم را از این بی برنامه گی نجات بدهد باور کنید مردم در عذاب هستند
    • ناصر IR ۰۶:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
      5 0
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      چرا پلهای تبریز دست انداز زیاده؟
    • مرتضی IR ۰۷:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
      2 0
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      با آنهمه وقت و میلیاردها تومان خرج اضافی پل را قوسی ساختند و در آینده شاهد تصادفات بسیاری خواهیم بود.زهی ثروت عقل و تناسب نقشه کشی درست حسابی که باعث ترافیک فوق العاده و تصادف در میدان خروجی سمت ولیعصر خواهد شد.
      • IR ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
        1 0
        چون قسمتی از قسمت پروژه مال کسی بوده حتما که زور شهرداری بهش نرسیده
    • ارش وطن خواه IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
      1 0
      پاسخ
      ما زمینی خریداری کردیم در شهرک اکباتان دانشوران پلاک 331 حدودا 27 سال پیش نزدیک 15 سال هست که اتوبان ولایت می گویند افتتاح میشود ولی هنوز خبری نیست زمین ما هم هنوز تحویل ندادند این هم کلاهبرداری محسوب میشود که ما زمین داران شرکت های تعاونی شکایت کردیم از شرکت های تعاونی ولی هنوز هم هیچ خبری نیست
    • علیرضا اقدسی IR ۲۱:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
      2 0
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      سلام این همه به ولیعصر وبالا سه‌ر ها میرسید ۲۰ سال داخل تو چشم شهر انتهای کوی صمدی اشرفی لاله تعداد زیادی در مجتمع صف از یک منطقه خاکی از بین خاک وسط رد میشن متاسفانه منطقه ۷ هم بودجه نداره متاسفان طرح ادامه خیابان ۴۵ متری صمدی لاله
    • رحیم IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
      1 0
      پاسخ
      این آقایون سه ماه به مردم وعده بیست و دوم و بیست و نهم بهمن می دادند الان هم شده نیمه شعبان دروغ که مالیات نداره الحمدلله شما که عکس هایتان را انداختید فقط مونده گرفتاری مردم، مردم هم کیلویش چند
    • جواد IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      1 0
      پاسخ
      انصافا آقای هوشیار سخت درحاله تلاشه خدا بهش کمک کنه
    • فخیم IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      1 0
      پاسخ
      هوشیار تبریز رو متحول کرده

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