به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار در بازدید از پروژه ولایت به همراه رئیس و جمعی از اعضای شورای شهر گفت: مدیریت شهری به تاریخ دقیق زمانبندی قائل است اما در این پروژه بدلیل بروز برخی مسائل فنی، اتمام پروژه تا نیمه شعبان را می‌پذیریم.

وی با بیان اینکه پل ولایت یکی از سنگین‌ترین پروژه‌های شهری از نظر حجم عملیات و هزینه‌ای است گفت: با اجرای بزرگراه ولایت از تقاطع خیابان استاندارد تا سه راهی اهر، شهرک‌های شرق تبریز از بن بست خارج می‌شوند.

وی با بیان اینکه این مسیر علاوه بر فواید ترافیکی، به عنوان مسیر جایگزین برای تخلیه شهرک‌های شرق تبریز در مواقع بحرانی کارساز خواهد بود افزود: بزرگراه ولایت به مانند اتوبان پاسداران به عنوان مانعی در توسعه ساخت و سازهای غیرمجاز نیز مؤثر خواهد بود.

گفتنی است پروژه تقاطع غیر همسطح دوکمال در امتداد اتوبان ولایت با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی مراحل پایانی عملیات عمرانی را سپری می‌کند.

پل ولایت به طول ۴۴۰ و عرض ۲۴ متر یکی از بزرگترین پل‌های بتونی منطقه به شمار می‌آید.

وی یادآور می‌شود پل دوکمال (ولایت) دومین تقاطع غیرهمسطح اتوبان ولایت است که به طول ۸ کیلومتر شهرک‌های نصر، مصلی، کرکج، طلاییه و اکباتان را به آرپادره سی و جاده اهر متصل می‌کند.