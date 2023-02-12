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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۶:۲۳

تمرین پیکانی ها در روز تعطیلی بازی با استقلال

تمرین پیکانی ها در روز تعطیلی بازی با استقلال

اعضای تیم فوتبال پیکان امروز در سالن شماره یک مجموعه ورزشی ایران‌خودرو به تمرین پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه پیکان، بعد از تعویق یک روزه دیدار پیکان و استقلال از هفته بیستم لیگ برتر فوتبال به دلیل بارش سنگین برف در تهران، اعضای پیکان با تصمیم مجتبی حسینی یک جلسه تمرینی را پشت سر گذاشتند.

اعضای تیم فوتبال پیکان بعد از قطعی شدن تعویق بازی با استقلال هتل محل اقامت خود را به مقصد مجموعه ورزشی ایران‌خودرو ترک کردند تا یک جلسه تمرینی سبک را پشت سر بگذارند.

با تصمیم کادرفنی پیکان، بازیکنان به سالن شماره یک مجموعه ورزشی ایران‌خودرو رفتند و تمرینات کششی را انجام دادند و سپس دقایقی به کارت با توپ پرداختند. همچنین بازیکنان پیکان دقایقی نیز به وزنه زدن پرداختند تا آمادگی جسمانی خود را برای مسابقه با استقلال حفظ کنند.

بازیکنان پیکان بعد از برگزاری تمرین امروز به هتل برگشتند و به اردوی خود ادامه دادند تا آماده مسابقه با آبی‌های پایتخت شوند.

بر اساس اعلام سازمان لیگ فوتبال، مسابقه پیکان و استقلال ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۲۴ بهمن در ورزشگاه پاس قوامین تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 5707648

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