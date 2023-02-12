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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۵:۴۳

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی البرز:

 حمایت از کارگاه‌های صنایع دستی به رونق اقتصادی منطقه کمک می‌کند 

 حمایت از کارگاه‌های صنایع دستی به رونق اقتصادی منطقه کمک می‌کند 

نظرآباد- سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز بر حمایت از صنایع‌دستی برای رونق اقتصادی و گردشگری منطقه تأکید کرد و این مهم را در افزایش اشتغالزایی مؤثر دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی دارایی بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از کارگاه‌های صنایع‌دستی نظرآباد با اشاره به اینکه صنایع‌دستی یکی از روش‌های ایجاد اشتغال و در آمد کم سرمایه بر است، اظهار کرد: رونق صنایع‌دستی و گردشگری در کنار یکدیگر می‌تواند رونق اقتصاد منطقه و جذب گردشگر را چند برابر کند.

وی با اشاره به اهمیت بازاریابی در کنار تولید صنایع‌دستی افزود: برندینگ و بسته‌بندی مناسب دو عنصر مهم در رونق بازار صنایع‌دستی است هنرمندان باید به آن توجه داشته باشند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز متذکر شد: باید حمایت از صنایع دستی را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهیم

کد مطلب 5707683

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