به گزارش خبرنگار مهر، یحیی دارایی بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از کارگاههای صنایعدستی نظرآباد با اشاره به اینکه صنایعدستی یکی از روشهای ایجاد اشتغال و در آمد کم سرمایه بر است، اظهار کرد: رونق صنایعدستی و گردشگری در کنار یکدیگر میتواند رونق اقتصاد منطقه و جذب گردشگر را چند برابر کند.
وی با اشاره به اهمیت بازاریابی در کنار تولید صنایعدستی افزود: برندینگ و بستهبندی مناسب دو عنصر مهم در رونق بازار صنایعدستی است هنرمندان باید به آن توجه داشته باشند.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز متذکر شد: باید حمایت از صنایع دستی را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهیم
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