آمریکاییها به انفجار خطوط لوله نورد استریم روسیه اعتراف کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر خارجه روسیه می گوید آمریکایی ها خود به دست داشتن درانفجارهای خطوط لوله گازی نورد استریم یک و دو اذعان دارند.

«سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه امروز یکشنبه در اظهاراتی در واکنش به گزارشی افشاگرانه درباره انفجار خطوط لوله گازی این کشور در دریای بالتیک، اعلام کرد که مقامات آمریکا به این موضوع که در انفجارهای خط لوله نورد استریم دست داشته اند، اعتراف کردند.

وزیر خارجه روسیه یادآور شد که آمریکایی ها اکنون حتی از صحبت کردن در این مورد لذت می برند.

لاوروف گفت: آمریکا خط لوله گازی روسیه را خراب کرد تا یک اتحاد قدرتمند که بر مبنای منابع انرژی روسیه و فناوری آلمان شکل گرفته بود، را نابود کند. خط لوله ای که به تهدیدی برای انحصار بسیاری از شرکت های آمریکایی تبدیل می شد.

پیش از این «سیمور هرش» روزنامه‌نگار برنده جایزه پولیتزر در اظهاراتی فاش کرد که «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا بعد از بیش از ۹ ماه بحث و بررسی بسیار محرمانه در شورای امنیت ملی این کشور، دستور خرابکاری در خطوط لوله نورد استریم یک و دو روسیه را صادر کرد.

در افشاگری این روزنامه نگار آمده است که غواصان آمریکایی در تابستان سال ۲۰۲۲ و تحت پوشش رزمایش‌های ناتو مواد منفجره را در خطوط لوله نورد استریم ۱ و ۲ کار گذاشته‌اند. سپس این مواد منفجره توسط نروژی‌ها در عملیات خرابکاری عمدی منفجر شدند.