تعامل و اقتدار دو شاخصه اصلی سازمان بازرسی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین کثیرلو بعدازظهر یکشنبه در آئین تکریم و معارفه بازرسان کل سابق و جدید استان اردبیل با بیان اینکه سازمان بازرسی به عنوان یک دستگاه نظارتی باید دو شاخصه اصلی داشته باشد، اظهار کرد: اول اینکه سازمان بازرسی باید با مدیران تعامل و هم افزایی داشته باشد تا به مدیران چنین حسی نداشته باشند که سازمان بازرسی جلوی کار آنها را می‌گیرد.

وی افزود: دومین بحث اقتدار سازمان بازرسی در رصد، نظارت و برخورد با متخلفان است که مسلّماً قانونمندی و انجام وظایف ذاتی از سوی دستگاه‌ها موجب پیشگیری از تخلفات و آسیب‌ها است.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه استان اردبیل با ۱۸ حوزه قضائی مشغول ارائه خدمت قضائی به مردم است، افزود: اجرای قانون مهمترین مؤلفه موفقیت دستگاه‌ها است که دستگاه‌ها و نهادهای دولتی نیز مکلف به اجرای صحیح، دقیق و شفاف قانون هستند و مسلماً موجب جلب رضایتمندی عمومی مردم می‌شود.

حجت‌الاسلام کثیرلو در پایان با گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر و تبریک ۲۲ بهمن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، از حضور باشکوه مردم ولایی و حسینی استان در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن قدردانی کرد.