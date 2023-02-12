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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۷:۴۲

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت مطرح کرد؛

رمزگشایی از قاچاق تریاک در پوشش حمل میوه

رمزگشایی از قاچاق تریاک در پوشش حمل میوه

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از کشف ۲۰۰ کیلوگرم تریاک در بازرسی از یک دستگاه کامیون در میدان میوه و تره بار تهران خبر داد و گفت: در این رابطه سه متهم دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ضرغام آذین از کشف ۲۰۰ کیلوگرم تریاک در بازرسی از یک دستگاه کامیون در میدان میوه و تره بار تهران خبر داد و بیان کرد: مأموران پایگاه دهم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران در کنترل کامیون‌های حامل بار میوه به میدان میوه و تره بار تهران به دست آوردند تعدادی از رانندگان کامیون‌ها با تشکیل باندی ضمن تهیه مواد مخدر از استان‌های جنوبی تهران، مواد مخدر تهیه شده را در محموله‌های میوه جاساز و به شهر تهران انتقال می‌دهد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از شناسایی یک دستگاه کامیون حامل بار میوه مشکوک سخن گرفت و ادامه داد: مأموران برای بررسی بیشتر وارد عمل شدند و با توقیف خودرو به بازرسی از داخل آن پرداختند.

وی ادامه داد: در بازرسی از بار این کامیون ۲۰۰ کیلوگرم تریاک که زیر بار میوه جاساز شده بود کشف شد.

آذین به دستگیری سه سوداگر مرگ در این عملیات پلیسی اشاره کرد و افزود: متهمان با تکمیل تحقیقات پلیسی روانه دادسرا شدند.

کد مطلب 5707778

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    نظرات

    • علی IR ۲۱:۲۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
      28 1
      پاسخ
      دستتون دردنکنه ریشه موادروکندید باریکلا اگه راست میگید برید روان گردان هروئین شیشه وهزارکوفت دیگه راجمع کنید چیکاربه دار وی پیرمردها دارید یامسعله چیزدیگه ایه
    • با سلام IR ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
      13 0
      پاسخ
      با سلام پیشنهاد بهتر نیست لطفن جلسه ای با کارشناسان عاقل و پاکدشت از فراجا وزارت خانه های بهداشت و مربوطه .... تشکیل: برای گم شدن آسیب ها و بدلیل احتیاج تمام کارخانجات دارو سازی به مرفین: ۱:مثل اروپا و کشورهایی که تجربه درست داشته اند چند نقطه تعیین و هرکسی برای تامین پراگ خود به آنجا مراجعه و...
    • با سلام IR ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
      9 1
      پاسخ
      با سلام پیشنهاد بهتر نیست لطفن جلسه ای با کارشناسان عاقل و پاکدشت از فراجا وزارت خانه های بهداشت و مربوطه .... تشکیل: برای گم شدن آسیب ها و بدلیل احتیاج تمام کارخانجات دارو سازی به مرفین: ۱:مثل اروپا و کشورهایی که تجربه درست داشته اند چند نقطه تعیین و هرکسی برای تامین پراگ خود به آنجا مراجعه و...
    • با سلام ... IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
      2 1
      پاسخ
      تا کی نظام مامور و قاضی و بازپرس تربیت تا به چرخه نظم و قانون و عدالت و در هر دوره خروجی پنج تا ده درصد را آلوده کنند چرخه تولید تا مصرف مواد مخدر،چقدر درگیری و تقلید از فیلم های فاسد خارجی الکی ادای مافیا بازی در بیاورند،ان جمع محترم راهبرد و نقشه راهی طراحی کنند تا نسل هشتاد و نود و چهارصد پاک بما
    • با سلام ...با سلااااام IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
      3 1
      پاسخ
      جلوی تمام پلتفرم های به بهانه ارسال سوپر مارکت تنها کار عدم مراجعه به سوپر مارکت و رستوران و ...و درآمد ماهی بیست و سی میلیون یا مرتبط با مالیات است یا تامین مخدر برای افرادی پس اگر کارشون مورد تاییده لطفن سهم خود را برای آسیب خانواده های آسیب از مواد بدهند سهم خود را برای ترک خارج از کمپ های و ورزش
      • شهروند IR ۰۸:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
        8 0
        این که گفتی یعنی چه؟؟؟؟؟؟،آخ مغزم
      • ترانه IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
        7 0
        این که آلان گفتی دقیقا معنیش چی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
      • IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
        1 0
        برای چی من هر چی میخونم هیچی نمیفهمم
      • علی IR ۲۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
        0 0
        خودت فهمیدی چی نوشتی
    • با سلام ... IR ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
      3 0
      پاسخ
      سهمشان از ورزش را به جای ارزش افزوده که سالی حدود ده هزار میلیارد به شهرداری بابت ورزش همگانی پرداخت این باندها قسمتی از آنرا پرداخت کنند...با توجه به خاک مناسب قسمت های از ایران کشت مخصوص کارخانجات داروسازی فقط در خاک خودمان انجام تا هم کیفیت دارها بالاتر،هم قیمت تمام شده پایینتر هم آسیب های جانی و
    • با سلام ... IR ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
      4 3
      پاسخ
      سهمشان از ورزش را به جای ارزش افزوده که سالی حدود ده هزار میلیارد به شهرداری بابت ورزش همگانی پرداخت این باندها قسمتی از آنرا پرداخت کنند...با توجه به خاک مناسب قسمت های از ایران کشت مخصوص کارخانجات داروسازی فقط در خاک خودمان انجام تا هم کیفیت دارها بالاتر،هم قیمت تمام شده پایینتر هم آسیب های جانی و
    • با سلام ... IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
      3 2
      پاسخ
      هر دوره شاهد فاسد شدن +_۱۰٪از خروجی ها باشند و باشیم که به هر دلیل وارد بازی آنها می شوند وقتی مدیریت شود دیگر نیاز به فاسد شدن نیست همان مامور مجرب مثل همه کشورها آن تکه بیمار شهر را با پذیرش همه حواشی مدیریت و مبلغی بیشتر به عنوان خطرات در کار و غیره سختی کار اضافه کار ماموریت دریافت می کند
    • با سلام ... IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
      1 2
      پاسخ
      هر دوره شاهد فاسد شدن +_۱۰٪از خروجی ها باشند و باشیم که به هر دلیل وارد بازی آنها می شوند وقتی مدیریت شود دیگر نیاز به فاسد شدن نیست همان مامور مجرب مثل همه کشورها آن تکه بیمار شهر را با پذیرش همه حواشی مدیریت و مبلغی بیشتر به عنوان خطرات در کار و غیره سختی کار اضافه کار ماموریت دریافت می کند
    • محمد حسین سليمانيان IR ۰۰:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
      37 4
      پاسخ
      جنس خوب زود گیر میکنه
    • کررار IR ۰۱:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
      37 2
      پاسخ
      کاره خوبی نکردید بااین کارشما جنس توی بازارکم میشه وخیلی هم گرون مصرف کننده زورش نمیرسه بخره همین موضوع باعث میشه صرف نظرکنه از دزدی بره سراغ راه زنی مردم رولخت کنن
      • جاسم IR ۰۲:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
        6 0
        احسنت بر شما
    • IR ۰۲:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
      48 1
      پاسخ
      همین کارها رو میکنید تریاک گرون شده،اول ی فکری برا این همه معتاد بکنید تا با گرانی تریاک نرن سمت شیشه و هروئین هرچند دولت کجا رو فک کنه،این سوراخ رو بگیره اون سوراخ نم میده و الی آخر
    • ناشناس IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
      25 1
      پاسخ
      باید این خورده پاها لو بروند تا محموله اصلی وارد شود
      • IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
        2 0
        سلام وقت بخیر الان واقعا کارتون تشویق داره اینا رو گرفتید؟ یه بنده خدایی رو تو محل ما گرفتن ۳۰ کیلو تریاک جابه جا می‌کرده الان تو زندانه ۲ سال دیگه میاد بیرون ۳۰ کیلوش میشه ۶۰ کیلو بعد دوباره میخواهید بگیریدش دوباره ۱۰ سال بعد بیرون خوب لامصب ها این روند تا کی میخواد ادامه داشته باشه ببینید دردشون چ
    • IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
      30 2
      پاسخ
      تریاک رو ازاد کنید تا کسی سمت شیشه و تریاک نره
    • ناشناس IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
      35 2
      پاسخ
      بخدا قسم که بعضی از معتادان بخاطر گرانی تریاک به سمت شیشه و هروئین رفتند کاش دولت در باره این موضوع چاره ای بیندیشه. تریاک برای این افراد میانسال به گونه ای درمان محسوب میشه اما هروئین خانمانسوز و ویران کننده جان و مال این بد بخت و بیچاره است. شما رو به خدا فکری اساسی در این مورد چاره ای کنید.
    • سید US ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
      24 3
      پاسخ
      تریاک‌گرون‌شده‌معتادها‌بیچاره‌ها‌میرن‌سمت‌شربت‌وقرص‌های‌مضرکه‌کبدشون‌روداغون‌میکنه‌‌چرا‌جلوی‌یه‌موادسنتی‌گرفته‌بشه‌بعضی‌ها‌هم‌واقعا‌مریض‌هستندوازناچاری‌استفاده‌میکنن
    • علی IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
      24 4
      پاسخ
      خدا خیرتون نده ‌، جنسا شده اشغال گرون
    • عباس کریمیان IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
      4 2
      پاسخ
      در چندسال اخیر به کشت تربار مشغول هستند برای قاچاق مواد مخدر که موجب ضربه به کشاورزان واقعی می شود
    • هموطن IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
      18 0
      پاسخ
      اقا به وا... ما معتاد نیستیم ولی در خانواده داریم. تو جامعه هم که تا دلت بخواد الا ماشاا... انشاا... که معتادی درجامعه نباشه. ولی این رسم مبارزه با یک معتاد نیست. مگر شما می توانید ریشه کن کنید قبل انقلاب بوده والانم چندین برابر شده باید این بندگان خدا را گرفتارافیون هستن نجات بدید. کمکشون کنید.
    • IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      3 1
      پاسخ
      چون گرون شده همه رفتند دنبال هروئین وشیشه وقرص هم برای میانسالان تفریح ودوا بود مضرات کم بود وگرونیش تو چشم اول دولت بعد امنیت واخر وزارت بهداشت میره واقعا به فکر باشید
    • ش IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      4 0
      پاسخ
      تریاک هم گیاهی هست دیگه، چه کاریه آخه گرفتنش، این اصلا کلا باید آزاد بشه
    • IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      6 0
      پاسخ
      لااقل برای میانسالان سهمیه کنید هم پول میره هم جون بعلت گرونی هر چی اشغال هست می‌زنن داخلش
    • IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      3 0
      پاسخ
      یعنی این میدونی ها از احتکار مواد غذایی توی سردخونه های قاچاقی شون کم سود میکنن که مواد مخدر هم توشون جاساز میکنن !!! تازه این تریاک هستش که گیر افتاده از این بدترهاش هم دارن .
    • جی IR ۰۱:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      1 2
      پاسخ
      بدهند آنالیز کنند ببینن چقدر ناخالصی داره که جنس خوب از بد معلوم بشه !!!!
    • IR ۰۲:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      4 1
      پاسخ
      خدایا به داد جوان‌ها برس بیشتر جوان‌ها معتاد شدند 😔😥
    • حسین IR ۰۲:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      1 0
      پاسخ
      آقایون مسئول تورخدا بزارید این تریاک خوب برسه دست مصرف کننده اصلا خودتون بدید سازمان غذا و دارو توزیع کنه چرا باید قیمت بکشه بالاوجنس مضر و قاطی شده دست این مصرف کننده بدبخت برسه؟با اینکارتون دارید ضربه میزنید به این قشر که گناهشون مصرف این مواد گیاهیه بخدا تریاک اصل و مرغوب ضررش از سیگار خیلی کمتره
    • جوادزنگنه IR ۰۳:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      5 0
      پاسخ
      با سلام عرض ادب به تریاکی های با ادب شما را خدا جنس خراب خریداری نکنید آنها همه مواد وچسب هستند به اسم تریاک می فروشن دولت هم فکری نمی‌کند مردم هم همه شیشه گی شدنددر هرکشور هر چیز فراوان باشد مردم به سمت آن نمیرند ولی اگر قاچاق وکم باشد مردم میگن حتما چیز خوبی هست که قاچاق کردن
    • احمد IR ۰۳:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      1 0
      پاسخ
      من خودم دیابت دارم مصرف میکنم حالا یگ سوال این همه مواد می گیرند چیکارش میکنند دور ریختنی نیست
    • علی IR ۰۴:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      2 0
      پاسخ
      تریاک ها که صنعتی شدند برای چی مردم خودشان را نابود می‌کنند
    • علی IR ۰۴:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      5 0
      پاسخ
      دولت اگر کشت خشخاش را زیر نظر بهداشت آزاد می‌کرد سالی چندین هزار میلیارد دلار سود می‌کرد و مواد صنعتی بجای سنتی مردم معتاد را از اینکه هست بیچاره تر نمی‌کرد همین تریاک کلآ صنعتی است
    • یک معتاد RO ۰۵:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      6 3
      پاسخ
      بقران قسم حالا یکی از همون راننده ها دیده اینو جاساز کردن میخواسته اینا ب یه نون و نوایی نرسن لوشون داده
    • بهرام IR ۰۵:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      18 1
      پاسخ
      اقا تریاک رو مثل زمان قدیم کاری کنید که با نظارت دولت دست مصرف کننده برسه، قاچاقچی میاره تا برسه دست مصرف کننده ای که گرفتارش شده و چاره ای نداره هزار مدل‌ اشغال میزنن توش، مصرف کننده ی تریاک هم ادمه والا خانواده داره، مریض شدیم انقدر سرب رفت تو سینه مون
    • IR ۰۵:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      3 0
      پاسخ
      سلام اگر جلوی مواد فروشان گرفت شود نیمی یا بیشتر از نیم مشکل مردم حل می شود
    • IR ۰۶:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      7 0
      پاسخ
      ولی تریاک خیلی بهتر از مواد صنعتیه الان مواد صنعتی در کشور بیشتر از مواد سنتی پیدا میشه بخودا 🙂
    • IR ۰۷:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      7 1
      پاسخ
      تریاک آزادکنن دزدی کم میشه خانه هاکمتر ویران میشه طلاق کمترمیشه خیلی خیلی خوب میشه
    • IR ۰۷:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      7 0
      پاسخ
      ازاین دست می گیریدازاون دست می فروشید
    • N IR ۰۷:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      2 0
      پاسخ
      بنظر بنده تریاک باید برای سنینی آزاد باشه متاسفانه مواد صنعتی جای تریاک گرفته وجای نگرانی بلکه فاجعه چرا که جوانان بسوی متادون ودیگر مشتقات روی آوردن که مراتب خطرناک تر از تریاک واین مواد سنتی تریاک آزاد بشه خیلی بهتره
    • IR ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      3 2
      پاسخ
      دست نیرو انتظامی درد نکنه ای کاش برای افراد معتاد سختگیری بیشتری اعمال میشد و اعتیاد جرم بود و به شدت با مجرمی از این قبیل برخورد قانونی میشد من هیچ آدم معتادی ندیدم که خوب باشه همشون آدمهای بدذاتین و خانواده شونو فدای اعتیادشون میکنن هیچ تعهدی نسبت به خانواده و اجتماع ندارند اکثرا جانیهای بالقوه ای
    • IR ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      4 1
      پاسخ
      سلام چندروزبعد ازادهستند ممنونم از مسولان کشورغزیز ایران خداحافط
    • IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      1 0
      پاسخ
      آقایان مواد مخدر پس این همه مواد مخدر داخل شهرها و روستاها از کجا میاد محل سکونت ما بیش از ده نفر فروشنده مواد مخدر هست چرا به این راحتی مواد در دسترس هست مقصر کیه کسانی که رشوه میگیرند یا فروشندها و یا وارد کنندگان به نظر من دولت خودش تریاک بکاره و به سنهای بالا سهمیه بدهد
    • US ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      2 0
      پاسخ
      دستتون بشکنه یه فکری به حال این معتاداکنید مردم بدبخت شدند مگه شما کورین نمیبینید وای به حال مردم از این به بعد از خدا بترسید.هر چند چوب خدا صدا نداره
    • کمال IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      5 0
      پاسخ
      بر آدم فروش بی ناموس لعنت ...
    • IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      1 0
      پاسخ
      خدا خیرتون بده که این خرده فروشان و بچه قاچاقچی ها رو میگیرید تا بازار فقط دست خود اصل کاری‌ها باشه و قیمت بدون رقابت. دقیقا مثل ایران خودرو
    • شهروند IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      2 0
      پاسخ
      یکیرو میگیرن که نگن تلاش نمیکنن بقیه آزاد اما خوبه که تریاک آزاد کنن چون گیاهی هست وبجای دارو استفاده میشه پیرمردها بجای دکتر از اون استفاده کنن وسالم بمونن
    • علی AE ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      1 0
      پاسخ
      جالبه چندین ساله هیچ هروئینی و شیشه و رونگردان کشف نمیشه فقط تریاک..یعنی مافیای دولتی داره مسیر مصرف مواد را از سنتی یه صنعتی تغییر میده چون پول تو صنعتی هستش
    • IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      1 0
      پاسخ
      چطور شده که تا تهران رسیده ؟ جای سوال نداره اینهمه پلیس و ایست بازرسی بین راه . نظرتون چیه.
    • AU ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      همه این را می دانیم که حتما قبلا گزارش این جاسازی داده شده است و گرنه نیروی انتظامی نمیاد داخل میوه ها را برده تمام این محموله ها اینطور کشف میشن. خدا کنه روزی برسه که کسی مواد مخدر مصرف نکنه
    • IR ۱۷:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      1 0
      پاسخ
      این شیشه ها کجا تولید میشن تو راخدا جلوی شیشه وهرویین راهم بگیرین تمام جوونا دارن نابود میشن زندگیها هم خراب شد چقدر آمار طلاق ودزدی وقتل زیاد شده توی همه اینا رد روان گردانها هست لطفا درست واز پایه ریشه یابی کنین چرا بچه های دبستانی میرن سیگار میکشن از الان لطف کنین نسل های بعد نجات بدین
    • سهند IR ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      فرق نمی کند اعتیاد به تریاک یا شیشه همه خانمانسوز . پول نان زن وبچه را باید بدهد به مواد . پول که تمام شد دزدی و خلاف و غیره . کسایی هستند به خاطر پول مواد به مال پدر و مادر و خواهر خود دست برد می زنند هیچ متاسفانه به کارهای غیر اخلاقی هم دست می زنند .
    • حامی IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
      1 0
      پاسخ
      قدیما یه چیزی میدونستن که به افراد بالای پنجاه سال کوپن میدادند ، الان با این وضعیت داروهای داخلی ، بیشتر نیازش حس میشود ...
    • یدالله IR ۰۳:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
      1 0
      پاسخ
      سلام تا کی اب درهاونددشمن ریختن وکمک کردن تا قشرعظیمی را ساپرت میکنیدازسنتی به صنعتی باهزینه کمترگرفتار میکنید خصوصان عدهای که به هردلیل گرفتارشدن قبل با کمی تریاک مصرف میکرد بدنبال کاروزندگیشان بودن ولی حالا چه بعدازمصرف صنعتی گرفتار توهم وچرط بعدازفلاکت میافتن کاش بفکرجامعه جوان وپیر بودین وکاراسا
    • محمد IR ۰۳:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
      1 0
      پاسخ
      تریاک ۱۵گرم شده ۵۰۰هزارتمن اونم اشغال تا چند سال دیگه جوان های تریاک کش همه میشن گرد کش ساقی که جمع نشد تو محه ها چون اینم یه سیاسیتیه دیکه
    • Meh IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      1 0
      پاسخ
      خوبه حالا تریاک ارزونتر میشه مامورها یه تن می‌گیرن میگن 200,,کیلو لقبش میریزم تو بازار به نرخ دلت نسوزه

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