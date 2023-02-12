رمزگشایی از قاچاق تریاک در پوشش حمل میوه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ضرغام آذین از کشف ۲۰۰ کیلوگرم تریاک در بازرسی از یک دستگاه کامیون در میدان میوه و تره بار تهران خبر داد و بیان کرد: مأموران پایگاه دهم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران در کنترل کامیون‌های حامل بار میوه به میدان میوه و تره بار تهران به دست آوردند تعدادی از رانندگان کامیون‌ها با تشکیل باندی ضمن تهیه مواد مخدر از استان‌های جنوبی تهران، مواد مخدر تهیه شده را در محموله‌های میوه جاساز و به شهر تهران انتقال می‌دهد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از شناسایی یک دستگاه کامیون حامل بار میوه مشکوک سخن گرفت و ادامه داد: مأموران برای بررسی بیشتر وارد عمل شدند و با توقیف خودرو به بازرسی از داخل آن پرداختند.

وی ادامه داد: در بازرسی از بار این کامیون ۲۰۰ کیلوگرم تریاک که زیر بار میوه جاساز شده بود کشف شد.

آذین به دستگیری سه سوداگر مرگ در این عملیات پلیسی اشاره کرد و افزود: متهمان با تکمیل تحقیقات پلیسی روانه دادسرا شدند.