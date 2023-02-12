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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۸:۴۸

بدهی خارجی ایران ۲.۶ میلیارد دلار کمتر شد

بدهی خارجی ایران ۲.۶ میلیارد دلار کمتر شد

بر اساس آخرین داده‌های بانک مرکزی بدهی خارجی ایران در پایان آبان امسال، برابر ۶ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار بود که در مقایسه با پارسال، ۲ میلیارد و ۶۴۲ میلیون دلار کمتر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر بانک مرکزی جداول گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به آبان ماه سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد که حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است.

برپایه آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، میزان بدهی خارجی ایران در پایان آبان ماه ۱۴۰۱ براساس سررسید اولیه بدهی‌ها ۶ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار است.

براساس این گزارش، چهار میلیارد و ۶۷۶ میلیون دلار از بدهی خارجی ایران، بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه‌مدت است.

تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو رقمی افزون بر ۶ میلیارد و ۲۳۰ میلیون یورو اعلام شده که چهار میلیارد و ۵۳۴ میلیون یورو از آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۶۹۶ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است.

کد مطلب 5707846

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    نظرات

    • پیمان IR ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
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      پاسخ
      خداروشکر چقدر وضعمون خوبه مردم طاقت این همه خوشبختی و ارزونیو ندارن خدا انشاالله خیرتون بده انشاالله سلامتی براتون باشه

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