پیکر ورزشکاران ایرانی فوت شده در زلزله ترکیه وارد کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مسئولین استانی و شهرستانی پیکر بی جان محمدرضا میراحمدی، مهدی سعیداوی و حامد مطرودی، سه فوتبالیست قطع عضو ایرانی که در زلزله ترکیه زیر آوار مانده بودند جهت انتقال به شهرهای خود از مرز بازرگان وارد جمهوری اسلامی ایران شدند.

این ورزشکاران که عضو تیم ملی فوتبال قطع عضو کشورمان نیز بودند، در کشور ترکیه بر اثر زمین لرزه در هتل محل اقامتشان، جان خود را از دست دادند.

هر سه ورزشکار فقید در زلزله ۷.۸ ریشتری جنوب ترکیه اهل استان خوزستان هستند که پیکر آنان به مسئولان این استان تحویل داده خواهد شد.