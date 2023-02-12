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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۸:۴۲

پیکر ورزشکاران ایرانی فوت شده در زلزله ترکیه وارد کشور شد

پیکر ورزشکاران ایرانی فوت شده در زلزله ترکیه وارد کشور شد

ارومیه - پیکر ورزشکاران ایرانی فوت شده در زلزله ترکیه عصر یکشنبه از مرز بازرگان وارد ایران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مسئولین استانی و شهرستانی پیکر بی جان محمدرضا میراحمدی، مهدی سعیداوی و حامد مطرودی، سه فوتبالیست قطع عضو ایرانی که در زلزله ترکیه زیر آوار مانده بودند جهت انتقال به شهرهای خود از مرز بازرگان وارد جمهوری اسلامی ایران شدند.

این ورزشکاران که عضو تیم ملی فوتبال قطع عضو کشورمان نیز بودند، در کشور ترکیه بر اثر زمین لرزه در هتل محل اقامتشان، جان خود را از دست دادند.

هر سه ورزشکار فقید در زلزله ۷.۸ ریشتری جنوب ترکیه اهل استان خوزستان هستند که پیکر آنان به مسئولان این استان تحویل داده خواهد شد.

کد مطلب 5707852

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    نظرات

    • محمد IR ۲۰:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
      1 0
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      خداوند صبرخانوادشون بده تقدیرشون این بوده
    • IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
      2 0
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      سلام فقط خداوند اگرامرخداباشد دنیاسرجاش می‌ماند واگرنباشد به یک دقیقه دنیاخراب میشه شک ندارم سرکارم به قرآن هستش فقط خداوند فراموش نکنیم یاخدا
    • IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
      1 0
      پاسخ
      خداوند به خانوادشون صبر بده

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