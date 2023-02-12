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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۹:۲۷

فرماندار خوی:

صدور پروانه ساخت واحدهای مسکونی مناطق زلزله زده خوی رایگان شد

صدور پروانه ساخت واحدهای مسکونی مناطق زلزله زده خوی رایگان شد

ارومیه - فرماندار شهرستان خوی گفت: در راستای تسریع عملیات بازسازی صدور پروانه این ساختمان‌ها و میلگرد و سیمان و آواربرداری رایگان است.

ذبیح الله کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر از ادامه روند بازسازی مناطق زلزله زده خبر داد و افزود: یکی از فرآیندهای عملیات بازسازی صدور پروانه ساختمانی توسط دهیاران و شهرداران است که جلسات توجیهی و هماهنگی متعددی در این خصوص برگزار شده تا دهیاران و شهرداران نسبت به صدور آن اقدام کنند.

وی ادامه داد: صدور پروانه در شهر و روستاهای مناطق زلزله زده در زمان بازسازی رایگان است.

فرماندار خوی افزود: همچنین علاوه بر تسهیلات قرض الحسنه ۳۰۰ میلیونی در شهرها و ۲۵۰ میلیونی در روستاها که با اقساط بلند مدت است که به ترتیب ۶۰ میلیون تومان در منازل شهری و ۴۰ میلیون تومان در روستایی به عنوان کمک بلاعوض به زلزله زدگان تعلق می‌گیرد.

در راستای حمایت از ساخت سریع منازل آسیب دیده میلگرد و سیمان و آواربرداری این منازل که درصد قابل توجهی از هزینه ساخت را شامل می‌شود نیز برعهده دولت است.

کد مطلب 5707894

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