صدور پروانه ساخت واحدهای مسکونی مناطق زلزله زده خوی رایگان شد

ذبیح الله کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر از ادامه روند بازسازی مناطق زلزله زده خبر داد و افزود: یکی از فرآیندهای عملیات بازسازی صدور پروانه ساختمانی توسط دهیاران و شهرداران است که جلسات توجیهی و هماهنگی متعددی در این خصوص برگزار شده تا دهیاران و شهرداران نسبت به صدور آن اقدام کنند.

وی ادامه داد: صدور پروانه در شهر و روستاهای مناطق زلزله زده در زمان بازسازی رایگان است.

فرماندار خوی افزود: همچنین علاوه بر تسهیلات قرض الحسنه ۳۰۰ میلیونی در شهرها و ۲۵۰ میلیونی در روستاها که با اقساط بلند مدت است که به ترتیب ۶۰ میلیون تومان در منازل شهری و ۴۰ میلیون تومان در روستایی به عنوان کمک بلاعوض به زلزله زدگان تعلق می‌گیرد.

در راستای حمایت از ساخت سریع منازل آسیب دیده میلگرد و سیمان و آواربرداری این منازل که درصد قابل توجهی از هزینه ساخت را شامل می‌شود نیز برعهده دولت است.